Готовимся к Новому Году с Fix Price: елочные игрушки и украшения, посуда и многое другое — теперь по спец ценам

Фото: пресс-служба Fix Price

Нужно раздобыть самую красивую елку и нарядить ее, украсить дом, выбрать подарки для семьи и друзей, составить меню на новогоднюю ночь, распланировать каникулы... А ведь еще и на работе появляться, и про себя не забывать!

В общем, дел миллион. Но есть одна идея, как не выбиться из сил до боя курантов. В сети Fix Price можно приобрести все для Нового года — от елочных украшений до угощений и посуды на праздничный стол. А теперь и ещё выгоднее по спец ценам по карте Fix Price!

Проверено на собственном опыте: больше всего сил перед Новым годом отнимают даже не покупки (их-то совершать как раз приятно!), а бесконечные поездки. После марафона по магазинам и торговым центрам, собрав все мыслимые и немыслимые пробки, уже и праздновать ничего не хочется. Хорошо, когда рядом есть Fix Price!

Сейчас в магазинах сети действует акция — спец цены на новогодние товары (и не только на них, кстати), в которой участвуют сотни товаров. Предложение продлится аж до старого Нового года, 14 января, но затягивать с визитом не стоит: товары в связи с приближающимся праздником разлетаются как горячие пирожки.

Чтобы получить скидку, достаточно перед оплатой покупки предъявить вашу карту Fix Price — виртуальную, в мобильном приложении Fix Price, — или пластиковую.

«Комсомолка» изучила ассортимент и составила список важных вещей для новогоднего настроения. А также подготовила несколько чек-листов, чтобы сэкономить ваше время и деньги.

Фото: пресс-служба Fix Price

Елочные игрушки, мишура и гирлянды — по цене стаканчика кофе

Знаете, как нарядить ёлку «от и до», потратив при этом менее 1000 рублей? С Fix Price это очень просто!

Сперва стоит повесить гирлянды. Рекомендуем выбрать одну нейтральную, с обычными лампочками, а вторую фигурную – с шишками, звёздочками или капельками. В ассортименте можно найти на любой вкус, по цене от 120 до 180 рублей.

Не забудьте добавить разноцветной мишуры – спец цена по карте всего 51 рубль, и можно приступать к игрушкам. В ассортименте разнообразные ёлочные украшения: фигурки в скандинавском стиле, разные яркие шары, тряпичные игрушки – цена наборов начинается от 51 рубля. Дополните наряд ёлочки сверкающим дождиком за 47 рублей и увенчайте макушку за 85 рублей. Ваша новогодняя красавица готова!

Итого за главный нарядный символ праздника Вы потратите – в зависимости от вашего выбора – не больше 1000 рублей, в то время как в других магазинах только за один набор из игрушек можно заплатить половину этой суммы.

Украшаем дом

Ёлку украсили, а как насчет декора? Fix Price поможет решить и этот вопрос – снова по самым приятным ценам!

Расставьте на полки волшебные шары со снегом (цена по карте – 170 рублей), а рядом посадите обворожительных новогодних гномов – в магазинах сети они сейчас по спец цене от 85 рублей.

На стены развесьте баннеры-растяжки за 90 рублей по карте, а окна украсьте звёздной мишурой и праздничными наклейками.

Полноценно украсить дом без ущерба для семейного бюджета получится в пределах 700 рублей.

Фото: пресс-служба Fix Price

Посуда на праздничный стол от 85 рублей

Только взгляните на эти фигурные тарелочки с гномиками, которые прекрасно подойдут для сервировки холодных закусок на новогодний стол! Невозможно пройти мимо необычных стаканов с трубочками, выполненных в виде новогодних шариков, – всего 90 рублей за стакан.

Общее дополнение сервировки праздничной посудой обойдётся не более, чем в 500 рублей.

Кстати, в магазинах сети можно купить и другую необходимую посуду, если чего-то недостает для приготовления праздничных блюд: формы для выпечки, бокалы для глинтвейна и шампанского, красивые салатники, менажницы и многое другое.

Что ещё?

СОЗДАЕМ УЮТ

Многие уверяют, что предновогодняя пора является не только самой атмосферной, но и самой загруженной. Хочется уюта и покоя – надо же как-то ловить праздничную волну. Вот вещи, обязательные для создания правильного настроения:

• Свечи в стаканах с новогодним декором, 68 рублей.

• Кружка с елочкой, 135 рублей.

• Шоколадный Дед Мороз, 55 рублей.

Итого: всего 300 рублей, чтобы порадовать себя любимого.

Фото: пресс-служба Fix Price

ИДЕИ ДЛЯ ПОДАРКОВ КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ…

Конец месяца, а у вас ещё нет идей? Можно собрать универсальные подарочные наборы:

• Сувенирная разделочная доска за 47 рублей

• Очаровательные новогодние кружки с зайчатами за 85 рублей

• Керамическая елочка за 180 рублей

• Подарочный пакет за 34 рубля.

Итого: не более 350 рублей за подарок.

… И ДЕТЯМ

• Детский набор «Елочка» за 127 рублей. Выполненная из искусственного фетра елочка, высотой в 65 сантиметров, и 16 игрушек на липучках в комплекте. Отлично развивает мелкую моторику и дарит незабываемые эмоции — ведь малыш сможет нарядить свою елочку сам!

• Набор для творчества «Пряничный домик» за 90 рублей. Немного фантазии и усидчивости — и вот очаровательный сувенир к Новому Году готов.

• Шоколадный шар Chupa Chups за 69 рублей. Сладкий презент, который порадует любого ребенка — внутри игрушка-сюрприз. В других магазинах — почти в 2 раза дороже.

Такой подарок обойдётся Вам в 300 рублей.

ГОТОВИМСЯ К ВЕЧЕРИНКЕ

И, конечно же, важно не забыть про праздничную атрибутику для самой главной ночи года!

• Колпак новогодний – 68 рублей. Важный аксессуар, без которого торжество будет неполным. Новогоднее настроение гарантировано!

• Ободок карнавальный. Ушки тигра или рожки оленя — решать вам. В любом случае будет весело. Цена — 85 рублей.

• Хлопушки и бенгальские огни. Несколько вариантов хлопушек от 36 рублей (можно взять разные) и бенгальские свечи за 68 рублей.

Итак, праздничные атрибуты для гостя – не более 200 рублей.

Кажется, основная подготовка завершена. Все пункты из условного списка «Что нужно успеть?» выполнены. Как видите, Fix Price помогает решить их все без больших затрат по времени и средствам!

Фото: пресс-служба Fix Price

Покупайте онлайн с доставкой

Очень удобно, что у Fix Price можно совершать покупки не только в розничных магазинах, но и онлайн. Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте fix-price.com и делайте покупки, не выходя из дома, а подробное описание товаров и детальные фото помогут сделать правильный выбор.

Можно заказать доставку курьером или до пункта выдачи, а можно оформить заказ с самовывозом и забрать из ближайшего магазина. Удобно, когда есть маленькие дети, и совсем нет времени!

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