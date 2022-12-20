Родион Газманов и Аглая Шиловская выпустили фэнтэзи-клип на совместный трек

Родион Газманов.

Видео на совместный трек Аглаи Шиловской и Родиона Газманова «Между нами выпал снег» - настоящее мини-кино, которое погружает в атмосферу мрачного фэнтэзи. По задумке режиссера главные герои видео не могут разбить лед, возникший между ними, а холод и снег подчеркивают, что отношения между двумя людьми слишком сильно охладели. В клипе можно заметить отсылку к знаменитой работе Ника Кэйва и Кайли Миноуг «Where the wild roses grow». Необычные образы, драматургия и пронзительный вокал – все это можно увидеть в новой работе «Между нами выпал снег».

«Это клип о том, как остывает любовь между двумя людьми. Идея клипа принадлежит режиссеру Талгату Сафаровуу. Сама песня диктовала, что все должно мерзнуть и замораживаться. В видео удалось передать идею песни и мы быстро пришли к финальной версии. Обычно я даю много замечаний, но тут правок было невероятно мало», - прокомментировал работу Родион Газманов.

Родион Газманов - один из самых интересных и неординарных артистов на нашей эстраде. В марте 2022 года Родион выпустил эффектный и эмоциональный клип на трек «Отпусти». Видео получилось очень личным, со смыслом, который каждый может найти для себя в конце. Еще одной громкой работой стал совместный трек с Аглаей Шиловской «Между нами выпал снег».

Аглая Шиловская - известная российская актриса, продолжающая кинематографическую династию Шиловских. Помимо актерского мастерства, Аглая обладает сильным голосом, который проникновенно вовлекает зрителя в её выступления. О вокальных данных Аглаи зрители узнали после её участия в телевизионных шоу «Точь-в-Точь», «Голос-3» и после победы на шоу “Три аккорда”.

Клип «Между нами выпал снег» доступен на всех цифровых площадках страны с 15 декабря.