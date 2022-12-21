В Москве завершился I съезд Российского движения детей и молодежи

Выступает Председатель правления ​ РДДМ «Движение Первых» Григорий Гуров. Фото предоставлены пресс-службой РДДМ «Движение Первых»

Михаилу Мостовому из Астраханской области 17 лет. Но в его копилке знаний уже есть свое дело по открытию и развитию двух магазинов на одном из маркет-плейсов. Своим опытом он приехал поделиться в Дом молодежи, который на целых два дня стал настоящим домом для полутора тысяч ребят со всей страны.

- Нам очень нужны такие мероприятия, встречи, - рассказал мне Михаил, будущий финансовый аналитик. - Здесь мы не только общаемся, мы помогаем друг другу развиваться, тиражировать опыт друг друга в своих регионах.

Юноша четко уловил главную мысль форума: объединиться, чтобы развиваться и идти вперед. Ведь это «Движение Первых», именно за такое название проголосовали делегаты съезда.

- Каждый из них первый в своем деле, каждый талантлив и уникален. А в движении можно раскрыть этот талант, найти новые, заручиться поддержкой таких же талантливых и первых - стать еще лучше! - отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Участники из 89 регионов приехали в Москву на I съезд. Фото предоставлены пресс-службой РДДМ «Движение Первых»

>

МИР ДЕТСТВА = МИР БУДУЩЕГО

I съезд детей и молодежи, проходящий с 18 по 20 декабря в Москве, стал площадкой для церемонии вступления в Российское движение детей и молодежи (РДДМ) первой тысячи детей - его участников. Название его весьма символично «Мир детства = мир будущего». Это часть большого проекта Росмолодежи «Дом молодежи», цель которого погрузить участников в принципы движения, рассказать о направлениях деятельности.

Ребята вовлечены в различные активности - дискуссионные площадки по темам, таким, как «Наука и технологии», «Образование и знания», «Культура и искусство» «Волонтерство и добровольчество», «Экология и охрана природы», «Дипломатия и международные отношения» и т. д. Мне удалось побывать на нескольких лекциях вместе с ребятами. Признаться, было удивительно слушать, насколько эти юные леди и джентльмены вовлечены в острые проблемы той или иной тематики, с каким знанием задают вопросы лекторам, среди которых, к слову, глава Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта России

Светлана Хоркина, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев и другие. Никакого стеснения, присущего этому возрасту.

- Мы здесь, чтобы учиться и брать новые знания по полной программе, нужно пользоваться моментом и задавать вопросы, на которые нужно получить ответы, - сказала, как отрезала, одна из участниц.

Вот оно - наше будущее! Решительные, смелые, умные и любознательные!

Организаторы продумали программу съезда таким образом, чтобы вовлечь детей и взрослых в содержательную дискуссию по основным вопросам формирования, организации деятельности и развития движения. В программе съезда мастер-классы, тренинги, социальные акции, творческие активности.

НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

К слову, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» появилось не просто так. Еще в апреле 2022 года Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в стране добровольного, самоуправляемого общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. 14 июля 2022 года был подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи», в соответствии с которым Наблюдательный совет движения возглавил глава государства.

Владимир Путин обратился к участникам I съезда. Президент выразил уверенность, что все перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему, а своими поступками РФ сможет сделать мир более справедливым.

- Вы наверняка знаете - большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир, - сказал Владимир Путин. - Верю, что эта перемена в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым. Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков. И где у всех есть возможность для максимальной самореализации, вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит.

Делегаты съезда смотрят видеообращение Президента России. Фото предоставлены пресс-службой РДДМ «Движение Первых»

ЗАЩИЩАТЬ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ

Само проведение такого мероприятия как съезд детей и молодежи - событие знаковое не только для уходящего года, но и последних десятилетий. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева уверена, этот день войдет в историю.

Участники пленарного заседания I съезда в первую очередь утвердили ценности, миссию и направления работы движения. Большинством голосов делегаты проголосовали за 12 направлений работы и 11 общих ценностей.

«Наши ребята - последователи славных традиций. Мальчишки и девчонки стремятся быть первыми в знаниях и творчестве, в науке и технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы и везде, где есть возможность воплотить свои мечты! Они - первооткрыватели мира и готовы менять его к лучшему. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе соавторов, работе креативных сессий в регионах, участвовал в народном голосовании по выбору названия движения. Ребята предложили колоссальное количество идей, многие из которых войдут в стратегию развития детского движения в 2023 году», - подчеркнул председатель правления движения Григорий Гуров по итогам пленарного заседания.

Со своей стороны министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал журналистам, что в ближайшие дни в школах России будут открыты ячейки - первичные отделения РДДМ в школах.

- Конечно, это будет сделано там, где ребята пожелают влиться в ряды активной молодежи, - сказал министр. - Ведь смысл РДДМ, чтобы быть первыми в науке, образовании, спорте, искусстве, находить новых друзей, заботиться о старших. Это те ценности, которые ребята определили сами.