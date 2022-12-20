Украина изменилась до неузнаваемости. Это и приведет ее к поражению

Украинские артиллеристы ведут огонь из западной гаубицы М777 во время боев на донецком фронте. Фото: REUTERS

Известное западное издание The Economist распространило лучи славы и величия Владимира Зеленского и на окружающую его страну, признав Украину страной года.

- Мы номер один в мире! Украина понад усе! - гордо взвыли украинские паблики, ничуть не смутившись тем, что раньше редакция The Economist давала этот почетный титул государству, которое за описываемый период времени достигла наибольших успехов в своем развитии, а не нивелировала себя до практически нулевого уровня. И это новое слово в мировой журналистике звучит в нынешних реалиях как-то особенно издевательски.

Действительно, стоит признать, что в последнее время Украина превратилась. Она больше не плачущая нищенка, вымаливающая "три корочки хлеба" у прохожих из придорожной канавы. Она осталась нищенкой, но теперь стала гордой, и уже не прочит, а требует.

Давеча президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский подробно расписал, кто из союзных Незалежной стран какой техники должен поставить Киеву:

- Британия и Норвегия должны поставить ПВО и боеприпасы к ним (ракеты и снаряды);

- за Нидерландами закреплены поставки танков, ракет "Гарпун" и артиллерийских снарядов НАТОвских калибров;

- Швеция тоже загружена требованиями САУ Archer, зенитно-ракетных комплексов RBS-98 и самолетов Gripen;

- Литва – ЗРК NASAMS и "Стингеры";

- Дания обязана поставить Украине французские САУ CAESAR;

- а Финляндия (даже Финляндия - !) обязана снабдить Киев снарядами калибров 122 мм. и 152 мм, средства радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам, а также комплексы MLRS.

Есть еще Германия, Великобритания, Франция и США, но это "киты". На них Зеленский еще не осмеливается замахиваться таким заходом, что вы, мол, должны нам по жизни. Тем более, что и так понимает – эти Украину будут снабжать до последнего. Естесственно, украинца.

А министр обороны Украины Алексей Резников, тем временем, во всеукраинском телемарафоне расшифровал слова главкома ВСУ Валерия Залужного, который в интервью все в том же The Economist заявил, что ему необходимо, по минимуму, 300 современных западных танков, 700 БМП и 500 гаубиц.

- Он сказал, что "я могу победить в целом". А отдельно назвал эту цифру потребностей конкретной операции. Это победа в одной конкретной операции, - объяснил слова Залужного Резников, дополнительно пояснив, что главком имел в виду количество оружия для конкретной операции, а не полной победы над врагом. Ну, спасибо, разъяснил, так разъяснил. То есть Залужный намерен угробить столько техники на одну операцию. А сколько за всю операцию? А сколько украинцев? Все чудесатее и чудесатее откровения из Киева. Ау, Запад, вы это слышали?

Сколько же потребуется западных вооружений для полной победы Резников так и не рассказал. Наверное, на Западе столько оружия просто нет, даже если все там снимут с себя все, включая личный бронежилет и последние штаны. С деньгами, кстати, проще, напечатать можно сколько надо. А вот вооружения надо же еще производить. И современный танк или ту же гаубицу сделать, это не дубинку ножиком выстругать.

Запад просто не понимает, во что он вступил. Ребята не в состоянии осознать, что эта пиявка будет высасывать из них кровь, пока либо не обескровит их, либо не сдохнет сама. Тем более, если сами делают украинцев номер один.

Честное слово, прибить Украину гораздо проще и выгоднее, чем ее "кормить" - удовлетворять ее "хотелки, просилки и требовалки". Пиявки "намбеван" сами не сдадутся. Но в силах ли там осознать эту простую и грубую и, не будем скрывать, совсем не толерантную истину?