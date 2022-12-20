Ким Кардашьян попрощалась с 2022 годом, сделав селфи своих ягодиц

Ким Кардашьян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Кардашьян порадовала поклонников новым снимком своих знаменитых ягодиц. Таким образом 42-летняя модель попрощалась с уходящим 2022 годом. Бывшая жена рэпера Канье Уэста сфотографировалась в крошечном бикини, сидя у бассейна. Откровенным снимком Ким поделилась на своей странице в соцсети.

На фото Кардашьян позирует в розовом купальнике своего бренда Skims на фоне бассейна с бирюзовой водой и тропической зелени. Ким сделала «белфи» (селфи ягодиц), сфотографировав на мобильный телефон отражение своей пятой точки в окне.

«Оглядываюсь на 2022», - подписала снимок Кардашьян.

Ким сделала «белфи» и подписала фото: «Оглядываюсь на 2022». Фото: соцсети.

Этот год принес брюнетке много волнений. В марте суд официально развел Ким с Канье Уэстом. Экс-супруги продолжают делить в суде опеку над детьми – их у рэпера и модели четверо: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 3-летний Псалм. Уже известно, что музыкант будет каждый месяц перечислять бывшей жене по 200 тысяч долларов на алименты. Кроме того, Канье будет оплачивать половину расходов на образование детей и 50% суммы, которая тратится на их безопасность (телохранителей и т.д.).

В уходящем году Ким и Канье часто ссорились, причем в основном из-за детей. Рэпер обвинял бывшую жену в том, что она не дает ему видеться с наследниками. Музыкант рассказывал в соцсетях, что Кардашьян ограничивает его время с детьми и настаивает, чтобы эти встречи происходили только в присутствии охранников. Кроме того, Канье был недоволен тем, что Ким позволяет их старшей дочке Норт снимать видео и выкладывать эти ролики в соцсетях.

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Личная жизнь экс-супругов в этом году тоже кипела. Канье два месяца встречался с моделью Джулией Фокс и расстался с ней в феврале. У Ким же был бурный роман с комиком Питом Дэвидсоном. Они встречались несколько месяцев и расстались в начале августа. По словам источников из окружения пары, Ким устала от этих отношений. Модель чувствовала себя морально опустошенной из-за «незрелости и юного возраста» своего 28-летнего любовника.

- Пит совершенно спонтанный и импульсивный. Он хочет, чтобы она прилетела в Нью-Йорк или где бы он ни был, в любой момент. Но у Ким четверо детей, и это не так просто. Ей нужно сосредоточиться на детях, - рассказывал инсайдер.

Кардашьян и Дэвидсон начали встречаться после того, как снялись вместе в телешоу. За Питом давно закрепилась слава голливудского плейбоя, причем зачастую он крутит романы со звездами намного старше себя. Он встречался с голливудской актрисой Кейт Бекинсейл, певицей Арианой Гранде, дочерью Энди Макдауэлл Маргарет Куэлли. Одним из его последних увлечений стала модель Кайя Гербер – дочь супермодели Синди Кроуфорд.