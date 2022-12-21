Анекдоты: У Запашных было много братьев. Остались самые невкусные

Помню, как школьный трудовик сказал нам: «Жизнь - это вам... не это».

И знаете, с тех пор ни одна философская система не смогла опровергнуть эту гармоничную концепцию.

* * *

Французское правительство возмущено, что русские присвоили себе победу в Отечественной войне 1812 года.

- Без французской армии, - говорят французы, - никакой победы не было бы!

* * *

Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет-кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать. И стол. И комп. И жрачку.

* * *

- Черт! Похоже, машину увез эвакуатор!

- Подожди, не паникуй так сразу. Может, просто угнали.

* * *

Интересно, сколько бы насобирал в наши дни Киса Воробьянинов с фразой «Подайте бывшему члену Государственной Думы»?

* * *

Все женщины делятся на две категории. Одни любят мужчин, которые легко могут передвинуть шкаф, забить гвоздь, починить автомобиль. Другие любят мужчин, которые могут оплатить труд мужчин из первой категории.

* * *

Все дети - это, безусловно, цветы жизни, кроме небольшого бегемота, живущего этажом выше.

* * *

Из истории живописи.

Оказывается, в мире не существует ни одного законченного натюрморта «Холодное пиво с крупными дымящимися креветками».

* * *

Сидит мужик, что-то читает, то и дело приговаривая: «Вот так вот надо делать... Офигеть!», «Вот в чем дело, никогда бы не подумал», «А я все думаю - почему так?»

Сын не выдержал и спрашивает:

- Пап, ты чему там все изумляешься?

- Да вот, десять лет за рулем, решил наконец Правила дорожного движения почитать...

* * *

Я уверен, все по многу раз смотрели мультик про Чебурашку, но мало кто замечал подвох. А он есть. И вот он в чем:

1. Чебурашка познакомился с Геной, прочитав на заборе объявление «Одинокий крокодил ищет друзей».

2. В последней серии мультфильма Гена учил Чебурашку читать.

* * *

Разговор двух психиатров:

- У меня сейчас очень интересный случай с раздвоением личности!

- Да, и что же в нем интересного!

- Дело в том, что каждого я уговорил платить мне за лечение!

* * *

Переписка в интернете:

- А какое у вас телосложение.

- Спортивное.

- Ух ты! А каким видом спорта занимаетесь?

- Сумо.

* * *

Моя девушка считает, что в кафе мы должны платить пополам. Даже если она была там с мамой, а я дома.