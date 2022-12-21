Анекдоты: У Запашных было много братьев. Остались самые невкусные

Помню, как школьный трудовик сказал нам: «Жизнь - это вам... не это».
И знаете, с тех пор ни одна философская система не смогла опровергнуть эту гармоничную концепцию.
* * *
Французское правительство возмущено, что русские присвоили себе победу в Отечественной войне 1812 года.
- Без французской армии, - говорят французы, - никакой победы не было бы!
* * *
Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет-кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать. И стол. И комп. И жрачку.
* * *
- Черт! Похоже, машину увез эвакуатор!
- Подожди, не паникуй так сразу. Может, просто угнали.
* * *
Интересно, сколько бы насобирал в наши дни Киса Воробьянинов с фразой «Подайте бывшему члену Государственной Думы»?
* * *
Все женщины делятся на две категории. Одни любят мужчин, которые легко могут передвинуть шкаф, забить гвоздь, починить автомобиль. Другие любят мужчин, которые могут оплатить труд мужчин из первой категории.
* * *
Все дети - это, безусловно, цветы жизни, кроме небольшого бегемота, живущего этажом выше.
* * *
Из истории живописи.
Оказывается, в мире не существует ни одного законченного натюрморта «Холодное пиво с крупными дымящимися креветками».
* * *
Сидит мужик, что-то читает, то и дело приговаривая: «Вот так вот надо делать... Офигеть!», «Вот в чем дело, никогда бы не подумал», «А я все думаю - почему так?»
Сын не выдержал и спрашивает:
- Пап, ты чему там все изумляешься?
- Да вот, десять лет за рулем, решил наконец Правила дорожного движения почитать...
* * *
Я уверен, все по многу раз смотрели мультик про Чебурашку, но мало кто замечал подвох. А он есть. И вот он в чем:
1. Чебурашка познакомился с Геной, прочитав на заборе объявление «Одинокий крокодил ищет друзей».
2. В последней серии мультфильма Гена учил Чебурашку читать.
* * *
Разговор двух психиатров:
- У меня сейчас очень интересный случай с раздвоением личности!
- Да, и что же в нем интересного!
- Дело в том, что каждого я уговорил платить мне за лечение!
* * *
Переписка в интернете:
- А какое у вас телосложение.
- Спортивное.
- Ух ты! А каким видом спорта занимаетесь?
- Сумо.
* * *
Моя девушка считает, что в кафе мы должны платить пополам. Даже если она была там с мамой, а я дома.