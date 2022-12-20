Александр Бастрыкин заявил о росте числа убийств и изнасилований, совершенных приезжими

Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел с подчиненными в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание.

Пока наши мужчины защищают рубежи Отечества, приезжие ведут себя все агрессивнее.

- Отмечается более чем на треть совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений, среди них убийств – на 16%, изнасилований – на 12%. В истекшем периоде 2022 года всеми правоохранительными органами расследовано 37 тысяч преступлений мигрантов, при этом порядка 60% из них совершено жителями среднеазиатских республик, - заявил Александр Бастрыкин.

Глава ведомства подчеркнул, что следователями за год направлено в суд 1 633 дела о преступлениях, совершенных мигрантами.

В ведомстве отметили, что в России ежегодно фиксируется рост преступности иностранных граждан: в 2021 году – на 6%, в текущем году – уже на 10%.

Особенно высока преступность мигрантов в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинской, Курганской, Калужской и Ленинградской областях.

Отмечается, что в текущем году следователями по делам о преступлениях, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, внесено 1 484 представления об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений.

Наряду с преступлениями иностранных граждан следственными органами расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в сфере миграционных отношений.

В частности, А.И. Бастрыкин отметил значимость выявления фактов незаконного получения мигрантами сертификатов о знании русского языка, в том числе путем подкупа должностных лиц.

- Следует обращать внимание на тех лиц, с которыми прибывает мигрант на территорию Российской Федерации, с кем он проживает, с кем он общается, в какой сфере он действует, - добавил Председатель СК России.

Так, по фактам нарушений миграционного законодательства привлечено к ответственности 75 сотрудников соответствующих подразделений.

Также Бастрыкин отметил недостатки в работе руководителей следственных управлений СК России по Брянской, Ивановской и Рязанской областям, подчеркнув «недопустимость нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства при расследовании уголовных дел данной категории».

Заслушав доклады подчиненных, глава СК России Александр Бастрыкин дал ряд указаний руководителям подразделений.