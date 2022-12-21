Задание на каникулы: Выбраться из Темногорья и изучить Байкал

Классную книгу с яркими картинками всегда читать приятно. Особенно на каникулах! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для любителей фэнтези

12+

Лада Кутузова.

«Темногорье. Плацкартный билет»

«Темногорье. Плацкартный билет».

АСТ

На написание этой книги Ладу Кутузову, многократного лауреата литературных премий, вдохновила «Темная башня» Стивена Кинга. Получилось так же захватывающе, интересно и непредсказуемо. Таинственный сюжет не отпустит до самой последней страницы, а финал изрядно удивит.

Совершенно случайным и непонятным образом в одной связке оказываются трое - Бегунок (с самого детства Игоря весной всегда тянет уйти из дома), Манипулятор (Катя всегда различными путями добивается своего) и Убийца (на самом деле он Хирург, но по его вине произошла нелепая смерть). Игорь и Катя еще дети, а вот Хирург уже взрослый состоявшийся мужчина с походным опытом. Вместе они оказываются в Темногорье - это особое место, населенное необычными существами, живущее по особым законам. В нем можно проходить из одного мира в другой. Но каждый этот мир таит множество опасностей, приключений и испытаний. Только вместе, только втроем Игорь, Катя и Хирург могут вернуться в свое время и в свой мир. Если кто-то решит остаться или погибнет, остальные навечно будут куковать в Темногорье. А места тут действительно странные, и бывает порой непросто отличить добро от зла и справиться с мороком.

Для тех, кому нравятся школьные истории

6+

Юз Алешковский.

«Кыш и Двапортфеля»

«Кыш и Двапортфеля».

Издательство «АСТ»

В серии «Любимые истории девчонок и мальчишек» вышла настоящая советская классика для детей, повесть про Алешку Сероглазова с обидным из-за маленького роста прозвищем Двапортфеля. Этой историей зачитывались многие советские дети, а в 1974-м повесть экранизировали. Несмотря на то, что книге уже почти пять десятков лет, читается она на одном дыхании: ведь речь идет о понятиях вне времени - дружбе, взаимовыручке, доброте, благородстве.

Алешка - обычный мальчик, в жизни которого появляется школа, собака и новые друзья. Собаку они с папой купили на птичьем рынке. Оказалось, что щенок откликается на короткое слово… «Кыш!».

Как и положено семилетнему мальчику, Алеша живет яркой жизнью. Например, ловит похитителя журналов и газет из почтовых ящиков, а помогает ему в этом щенок Кыш. Или вычисляет с подругой Снежкой, сколько денег «съедят» их питомцы за 20 лет. Между прочим, на эти деньги можно купить целый «Запорожец»!

А однажды любимый щенок Алешки исчезает. Его украли и сдали на опыты в исследовательский институт. Ребята начинают настоящее расследование и пытаются спасти Кыша от неприятностей.

Замечательные иллюстрации в своей узнаваемой манере выполнила художница Надежда Бугославская.

Виртуальное путешествие

4+

Ольга Патрушева.

«Смотри: Байкал!»

«Смотри: Байкал!».

«Самокат»

Перед нами книга-путешествие. Обратите внимание, на обложке рядом с автором текста - имена художников: Аня и Варя Кендель. Это близняшки, звезды современной иллюстрации из Санкт-Петербурга. Книги с их рисунками - маленькое чудо. Вот и на этот раз они удивляют, вдохновляют и заставляют мечтать. А ведь это именно то, чего мы ждем от хорошей книги?

Перед нами крутая энциклопедия «славного моря». Даже если вы никогда не были на Байкале, она раскроет вам все его тайны. Например, поведает, как появился этот чемпион среди озер (это самое большое по запасам пресной воды и самое глубокое пресноводное озеро на Земле). Но так было не всегда. Всего каких-то 35 млн лет назад на его месте было множество маленьких водоемов. А потом они соединились вместе. А еще за много-много лет до этого по берегам Байкала росли… пальмы, о чем свидетельствуют ископаемые останки растений.

Байкал - это не только озеро. Это еще и города, и населенные пункты вокруг него. О них в книге тоже рассказывают, а еще об освоении озера, о его изучении, о маршрутах, которыми стоит пройти, если приедешь в Сибирь.

Да тут что ни страница, то море полезной и интересной информации! Прекрасно проиллюстрированной картинками Ани и Вари Кендель.

Для искателей и первооткрывателей

0+

Луис Ши.

«Где же Санта»

«Где же Санта».

ИД «Комсомольская правда»

«Где же Санта» - это книга, от которой мгновенно поднимается настроение. Она яркая, красивая и очень интересная. «Где же Санта» - виммельбух - книга-головоломка, в которой надо путешествовать по страницам и постоянно что-то отыскивать. На каждой странице читателя ждет множество подробных картинок, так что справиться с заданиями будет непросто. Поэтому удовольствие можно будет растянуть на все зимние каникулы.

…У Санты вдруг заболели олени. В декабре это настоящая катастрофа, ведь надо развозить подарки. Как справиться с ситуацией? Эльф Циферка предлагает выход: он конструирует Роболеня, который повезет Санту по всем нужным адресам. Однако Санта, не разобравшись с управлением нового средства передвижения, нечаянно дает неправильный запрос и отправляется вместе с эльфом и заветным мешком в открытый космос… Чтобы вернуться назад и успеть раздать все подарки, необходимо побывать на множестве планет и справиться со всеми заданиями.

Для юных почемучек

6+

Детская энциклопедия.

«Хочу все знать про Новый год»

«Хочу все знать про Новый год».

«Аванта»

Дети, как известно, очень любят задавать вопросы. Вот и Деду Морозу они частенько присылают в своих письмах множество всяких «почему». А волшебнику некогда отвечать, ему надо подарки развозить. За него эту серьезную миссию - отвечать на детские вопросы - взяли на себя серьезные ученые. Оказывается, Новый год хранит в себе столько секретов! И это не только тайна подарка в коробке. Вот например: кто придумал Новый год, что наступает в последний день декабря? Чем так манит запах мандаринов? Как тесто в духовке превращается во вкусное печенье, а вода - в причудливые снежинки? Кто и когда начал пускать фейерверки?

В книге собраны все-все-все самые главные сведения про Новый год. Не случайно же это энциклопедия. Ответы на вопросы дают самые настоящие ученые, которые потратили на изучение предмета не один год. А у читателей будет возможность освоить все эти знания за пару зимних вечеров.