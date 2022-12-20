Хореограф Мигель — про 2014 год: «Я бежал из Украины! Застал майдан — мне стало страшно»

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Сергей Шестеперов не блеснул на «Фабрике звезд-5», в которой участвовал под руководством Аллы Пугачевой, но вовремя переключился с вокала на танец — и стал действительно популярным и влиятельным хореографом: он много лет судит шоу «Танцы», ведет учеников, руководит танцевальной школой. Мы все знаем его как Мигеля. В интервью Юлии Меньшовой артист рассказал, как познакомился с отцом в 33 года, почему хотел отказаться от проекта «Танцы», что такое зов крови и «Старые песни о главном» на ТНТ.

ПРО ОТЦА

«Я увидел отца в 33 года, - он приехал, пожил месяц, потом уехал. И через год-полтора мы с мамой летали к нему на Кубу. Там мне понравилось, но дома себя не ощущаю. Зов крови у меня случился, когда я прилетел в Египет: вышел на трап самолета — и понял: «Опа! А, по-моему, я дома». Он [биологический отец] для меня родной человек, но я не чувствую того, что должен чувствовать сын к отцу. Просто отсутствует это. Даже не знаю, что у меня есть от отца. Это самое печальное»

ПРО «ТАНЦЫ»

«После работы в проектах «Один в один», «Шоумастогоуон» и других меня увидел Слава [Дусмухаметов — продюсер ТНТ] и сказал: «Давайте его сюда». Я вообще не хотел садиться в жюри шоу «Танцы». Мне хватило «Фабрики звезд-5» в плане узнаваемости — мне тогда было страшно, вправо-влево пописать сходить не мог. А я люблю жить обычной жизнью. Хочу быть за кадром. Но Слава убедил меня, что «Танцы» - мой проект, проект для меня. Хоть я и не хотел, но согласился на это»

Фото: YouTube

ПРО ПОБЕГ ИЗ УКРАИНЫ

«Я бежал оттуда! Застал майдан — мне стало страшно. Я чувствовал, что это угрожает моей жизни. Как только начал видеть на улице нехорошо настроенных людей, понял, что мне небезопасно там находиться. Были ситуации, в которых я сталкивался с ненавистью. И потому что я был черным, и потому что говорил по-русски. Один раз от драки со скинхедами спасло то, что в их группе [которая хотела напасть] оказался наш бывший техник. Он сказал: «Парни, это Мигель, все в порядке. Не надо». В Москве в последний раз подобное было в 2003 году»

ПРО РЕМЕЙКИ

«Меня просили сфотографироваться в образе Ипполита — про «Самоиронию» судьбы я знаю. Сам новогодние огоньки ни разу не смотрел. Переключал каналы, да. Что касается «Самоиронии судьбы», пока сложно судить. Есть же классические проекты, которые могут быть переработаны по-новому? Могут. Давайте дождемся. И поймем: вернулись ли ребятки туда, откуда бежали, или наоборот, изобрели новое».