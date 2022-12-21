Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 декабря 2022 года: США проигрывают конфликт, а ВСУ признают массовое дезертирство

Мы собрали последние новости о происходящем вокруг Украины на 21 декабря 2022 Фото: Александр КОЦ

ВСУ выжигают Артемовск

Андрей Марочко, офицер Народной милиции ЛНР, сообщил, что ВСУ в Артемоске (Бахмуте) начали целенаправленно уничтожать уцелевшие жилые дома и социальные объекты. Марочко заявил: «Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли. Они наносят удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска». ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре «всеми доступными средствами». В этом городе нет российских военных, но в подвалах еще есть мирные жители. Но разве это когда-нибудь останавливало украинский генералитет?

Залужный требует ужесточения наказаний за неисполнение приказов

Валерий Залужный, главком ВСУ, выступил за принятие законопроекта об ужесточении наказания за отказ выполнять приказы и оставление места службы в бою. То есть фактически признал дезертирство и отказы солдат выполнять самоубийственные приказы. С призывом подписать такой закон главнокомандующий обратился к шестому президенту незалежной. Причем не напрямую, а в телеграм-канале. Залужный заявил: «Армия держится на дисциплине. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть». Нацистские заградотряды возвращаются в моду?

ВСУ ударили по офису Красного Креста в Донецке

При обстреле со стороны ВСУ Калининского района Донецка получил повреждения офис Международного комитета Красного Креста на улице Капитана Ратникова. Ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец предъявил претензии МККК в том, что их представители прибыли на границу с неподконтрольной Киеву территорией. Бойкий Лубинец тут же призвал к ликвидации Красного Креста. Бравые украинские артиллеристы, похоже, призыв своего омбудсмена услышали.

Сколько Вашингтон даст Киеву в 2023-м?

В конгресс США внесен законопроект о финансировании деятельности правительства Соединенных Штатов в следующем финансовом году. Проект подразумевает, в частности, передачу военного оборудования на сумму до 14,5 миллиардов долларов. Документ также предполагает выделение 44,9 миллиардов баксов для оказания новой экстренной помощи незалежной и союзникам США по северо-атлантическому альянсу.

В столице незалежной отключают котельные

Глава киевской военной горадминистрации Сергей Попко сообщил, что котельные украинской столицы отключаются. Попко заявил: «Котельные из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно». По его данным, генерация электроэнергии в Киеве ограничена: «Столица, как и остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений». А мэр Виталий Кличко сообщал, что без стабильного электроснабжения остаются 10 котельных. Когда вы заглядываете в бездну, бездна заглядывает в вас.

Военные эксперты ставят крест на американской мечте

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил, что конфликт на Украине оборачивается против США. Макгрегор сообщил: «Вашингтон уже не может пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую Штатами англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет. Да американцам самим это не нужно. Гегемония рухнет, и конфликт России с Украиной ускорит этот процесс». По мнению экс- советника, часть американской элиты пытается втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой. Но США сейчас практически разорены в финансовом отношении. Эксперт утверждает: «Мы оказываемся в том же положении, что и Британия в 1947-м, когда после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240 процентов».

Президент Хорватии отверг Киев как союзника

Президент Хорватии Зоран Миланович, отвергнув предложения своего премьера Андрея Пленковича обучать военных из незалежной на территории этой балканской страны, заявил: «Украина нам не союзник. Ее насильно пытаются сделать такой. И ей цинично присваивают статус кандидата в Евросоюз». А обращение руководства ЕС со странами-членами союза в отношении помощи Киеву Миланович охарактеризовал как «обращение с слепоглухонемыми». Причем извинился перед инвалидами, не извинившись перед Брюсселем и назвав Урсулу фон дер Ляйен обычным бюрократом. Разум возвращается в Европу?

Украине негде размешать своих беженцев

Кирилл Тимошенко, заместитель главы офиса президента Украины, сообщил, что уже в семи регионах незалежной нет мест для продолжительного размещения беженцев. Так и сказал: «Отсутствуют свободные места для продолжительного пребывания в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Полтавской и Николаевской областях». Еще остаются места в Закарпатской, Житомирской, Одесской и Волынской областях. Но очень немного. И очень ненадолго. Или ховайтесь, или сдавайтесь.

Киев шлет Европе и Африке сою и кукурузу

Совместный координационный центр доложил, что украинские порты в понедельник покинули пять сухогрузов с кукурузой, пшеницей и соевыми бобами. СКЦ сообщил: «19 декабря пять судов вышли из украинских портов, у них 171 тысяча тонн зерна и другого продовольствия». Cудно Ince Atlantic с 44 тысячами тонн пшеницы пошло в Кению, Bosphorus Asia со 30,5 тысячами тонн кукурузы - в Тунис, Princess Manissa повезло 20,5 тысяч тонн кукурузы в Ливию. Судно Ulusoy 8 доставит 21 тысячу тонн соевых бобов в Турцию, а Cyclades - 55 тысяч тонн кукурузы в Испанию. В СКЦ отметили что «зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны». Всего из трех украинских портов вывезли 14 365 211 тонн продовольствия. Киев спас мир от голода — вам предлагают верит в это. Блажен, кто верует...

Донбасс избрал сенаторов в Совет Федерации

Ольгу Бас депутаты парламента ЛНР выбрали в качестве сенатора Совфеда от этого региона РФ. Она занимала должность руководителя администрации главы республики, Леонида Пасечника. А парламентарии ДНР делегировали в российский сенат депутата Александра Ананченко. С 2018 по 2022 годы он возглавлял правительства республики. Предположительно, от ДНР и ЛНР в Совфед войдут по два сенатора, от Запорожской и Херсонской областей — сначала по одному, от исполнительных органов. Еще по одному сенатору назначат после формирования законодательных органов в данных регионах.