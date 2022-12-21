«Можем помочь вам только уйти из жизни»: эвтаназию вместо поддержки бедным и больным предлагают в Канаде

65-летнего инвалида Лестера Лэндри власти лишили пенсионных надбавок и служебной квартиры. Взамен канадское правительство предложило ему добровольно уйти из жизни. Мужчина согласился, заявив, что не хочет заканчивать жизнь бомжом. Фото: СОЦСЕТИ

«ВАМ ПОМОЧЬ УЙТИ ИЗ ЖИЗНИ?»

В начале декабря в Канаде произошло событие, которое в любой другой стране вызвало бы шок у всех нормальных людей. В парламенте давала показания известная у себя на родине спортсменка-паралимпийка Кристин Готье. В прошлом военнослужащая, она получила серьезную травму во время учений и с тех пор прикована к инвалидному креслу. Но не отчаялась, занялась спортом и даже сумела завоевать «золото» на Паралимпиаде-2016 сразу в двух дисциплинах. Вскоре после своего триумфа Кристин обратилась в службу по делам ветеранов Канады с просьбой установить в ее доме подъемник для коляски. Мол, ей приходится постоянно полагаться на помощь других людей.

Но шли годы, а подъемник так и не появился. Когда Готье в очередной раз напомнила о своей просьбе, ей ответили: «Мадам, если вы действительно в таком затруднении, мы сможем помочь вам добровольно уйти из жизни».

Это не было циничной шуткой соцработников, ибо они действовали... по закону. И, как выяснилось, Кристин оказалась не первой, кому там сделали такое предложение. Дело в том, что семь лет назад в Канаде официально разрешили эвтаназию - получение смертельной инъекции по собственному желанию. Был принят «Закон о медицинской помощи для достижения смерти» (MAID). Сначала самоубийство через укол посоветовали тем, кто страдает неизлечимым заболеванием и испытывает сильные боли, затем действие MAID распространили на инвалидов и людей с хроническими недугами. «Заказать» эвтаназию проще простого, нужно лишь скачать из интернета специальную форму, заполнить ее и поставить подпись с датой. Подписант должен пройти короткое обследование на необходимость эвтаназии и может получить ее в тот же день. Так сказать, без волокиты...

Случай с Готье получил огласку и удостоился слушаний в парламенте, потому что забыли про «маленький пустяк» - сама она вовсе не собиралась прощаться с жизнью. Доброхотам из ветеранской службы женщина сказала: «Я не могу поверить, что вы сделаете мне инъекцию, которая поможет мне умереть, но не дадите мне инструментов, которые мне нужны, чтобы жить». Поэтому обращение с ней сам премьер-министр Канады Джастин Трюдо счел явным перегибом.

«НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» ЭКОНОМИТ БЮДЖЕТ

Но сотни добровольных уходов из жизни вовсе не имеют в Канаде столь громкого резонанса. А ведь за каждым из них стоит ужасная личная трагедия. И одна из главных причин вынести самому себе смертный приговор - бедность.

Бедняки, среди которых немало инвалидов, могут рассчитывать только на государственную программу соцстрахования. Но Страна кленового листа тратит на соцпомощь меньше всех развитых государств. А время ожидания лечения в госсекторе медицины может растянуться на годы. В парламенте в открытую говорят, что «неестественный отбор», зеленый свет которому дал закон MAID, уже позволил сэкономить почти $88 миллионов в год. А смертельный укол обходится всего лишь в $2327. Почувствуйте разницу!

ПСИХБОЛЬНЫМ ПРИГОТОВИТЬСЯ

«Смертельных дел мастера» в Канаде успокаиваться на достигнутом не собираются. С марта будущего года к «услуге» будет подключена еще одна из беднейших групп населения - люди с психическими расстройствами. У бедняков такие заболевания обычно находятся в запущенной форме, и это приведет к тому, что многие из них предпочтут свести счеты с жизнью.

Психиатр Сиско ван Вин в интервью канадской газете National Post пояснил, что депрессию и другие психические недуги на экране увидеть нельзя. «В психиатрии

все, что у вас есть, - это история пациента, то, что вы видите своими глазами, то, что вы слышите, и то, что говорит вам семья», - сказал ван Вин. - Поэтому очень сложно, если вообще возможно, определить момент, когда психическое страдание становится непереносимым и неизлечимым.

Кстати, устранением «психически неполноценных» занимались нацисты в Германии, и эта практика отдельной статьей была осуждена на Нюрнбергском процессе. Что законодателей Канады, видимо, не смущает. «Как только общество принимает назначенную врачом смерть как приемлемый ответ на человеческие страдания, тормозов больше нет», - вынес свой приговор закону об эвтаназии видный канадский юрист Уэсли Смит.

СПРАВКА «КП»

Согласно действующему с июня 2016 года в Канаде закону об эвтаназии, воспользоваться ею могут только граждане страны старше 18 лет. Пока необходимо, чтобы они были психически здоровы, но в марте 2023 года это требование будет снято. Если в 2016 году с помощью эвтаназии прервали жизнь 1018 канадцев, то в 2021-м их стало уже 10 064. Это ужасный, но абсолютный рекорд.

В России эвтаназия запрещена. Легализована в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Австралии и в ряде штатов США. Еще в нескольких странах действует т. н. «пассивная эвтаназия», когда врач прерывает оказание помощи неизлечимо больному по его просьбе.