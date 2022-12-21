Узбекистан верит в победу России, но с радостью принимает беглецов: две стороны одной страны, еще не вышедшей из 90-х

Спецкор «КП» Елена Кривякина внимательно изучила не только настроения в узбекском обществе, но и местные достопримечательности. И осталась очень довольна. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Узбекистан традиционно занимает первое место по числу трудовых мигрантов в России. В то же время в этом году на родину самых вкусных дынь устремились наши релоканты. Как выглядит страна с самой быстрорастущей экономикой в СНГ? Как встречают в Узбекистане наших беглецов и готовы ли узбеки и дальше приезжать на заработки в Россию? Ситуацию изучала спецкор «Комсомолки» Елена Кривякина.

«ЕЗДИЛИ И БУДЕМ ЕЗДИТЬ!»

В Узбекистане к какому таксисту ни сядь, чуть ли не каждый когда-то работал в России. Если не он сам, так его родственник.

- Я работал в московском ЖЭКе в районе Дорогомилово (запад столицы. - Ред.). После работы развозил продукты в Яндекс.Лавка и подрабатывал разнорабочим в магазине. В месяц мог заработать 2 - 2,5 тысячи долларов. Жили мы ввосьмером в двухкомнатной квартире. Работали посменно - кто-то утром, кто-то вечером, - рассказывает мне таксист Олим.

На время Олим вернулся в Узбекистан к семье, но не свезло: получил травму ноги.

- Сейчас мне пока тяжелую работу делать нельзя, а в Москве не тяжелой работы нет. Но я еще обязательно поеду в Россию!

Средняя зарплата в Узбекистане - 200 - 300 долларов в месяц. К тому же в стране высокая безработица. Понятно, почему узбеки толпами устремляются в Россию. По данным МВД, с января по сентябрь 2022 года в Россию из Узбекистана прибыли почти 4,5 млн человек. За прошлый год узбекские мигранты перевели из России на родину $8 млрд. А за шесть месяцев этого года общая сумма переводов выросла на 61% (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Впрочем, встретились мне и те, кто решил завязать с мигрантским прошлым. Зарик проработал в России 25 лет.

- Объездил таксистом полстраны - от Сибири до Крыма. За это время у меня на родине дочка успела вырасти. В последние годы в Узбекистане уровень жизни стал повыше, поэтому на заработки больше никуда не поеду, - рассказывает он мне.

У Зарика своя сувенирная лавка в центре Самарканда. Покупателей хватает. Плюс каждый первый торговец в Узбекистане - экскурсовод. Что-нибудь да наплетет доверчивому туристу про Амира Тимура (Тамерлана), приправив рассказ местной легендой или байкой.

- Если есть своя машина, то 2 - 3 тысячи рублей в день можно заработать, это по нашим меркам очень хорошо, - рассказывает мне Зарик, угощая душистым чаем.

«ПРИ СОЮЗЕ ЖИЛИ ХОРОШО»

«Мы - советские люди, мы Россию поддерживаем!» - уверяют многие узбеки старшего поколения. И даже в лавках, рассчитанных на туриста-иностранца, ассортимент соответствующий. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Захожу в старинное медресе Улугбека (мусульманское религиозно-просветительское заведение) на главной площади Самарканда - Регистан. Когда-то здесь находились худжры - помещения для учеников медресе, а сейчас на их месте сплошные торговые лавки. Из одной раздается голос... Владимира Путина. Ослышалась? Да нет, и впрямь: российский президент говорит о спецоперации на Украине. На табуреточке перед входом в лавку, уставившись в смартфон, сидит пожилой интеллигентный узбек и внимательно слушает Путина.

- Нравится? - спрашиваю.

Узбек отрывается от смартфона.

- Нравится! - уверенно кивает он. - Мы же советские люди, мы Россию поддерживаем. Украинцы не понимают, что их Запад использует. Вон, Путин сказал, что Запад будет воевать до последнего украинца. И мы ему верим!

Мой собеседник оказался известным человеком в Самарканде. Абдужалил Эргашев - единственный на весь город каллиграф, пишущий на арабском. На выставке в медресе Улугбека лежит написанная им на арабском 300-страничная рукопись Корана. Но зарабатывает он благодаря своей лавке.

- Наш президент поддерживает ремесленников, жить стало легче, - рассказывает он мне.

А потом признается, что старшее поколение в Узбекистане до сих пор тоскует по бывшему СССР.

- В СССР в Самарканде было 50 заводов, а сейчас 5! Мы при Союзе хорошо жили. Не случайно 80 процентов узбеков не поддерживали развал Союза. Потом у нас много лет разграбляли всё, что от Союза осталось, - сетует Абдужалил.

«ВАМ БУДЕТ ПЛОХО - НАМ БУДЕТ ПЛОХО»

- Мы хотим, чтобы Россия была лучшей страной. Вам будет плохо - нам будет плохо. Куда тогда на заработки ездить? Мы не хотим, чтобы НАТО подошло к границам России, - говорит мне таксист Ганишер или по-русски Гена. Такую позицию в Узбекистане разделяют многие, но есть и другие мнения.

- До начала вашей спецоперации я даже не думал, что общество в Узбекистане настолько политизировано. Политику у нас обсуждают редко. А тут общество разделилось пополам. Одни двумя руками поддерживают Россию, другие - Украину. Например, один из лучших театров в Ташкенте «Ильхом» поставил антироссийский, проукраинский спектакль. Лично я после этого перестал туда ходить, - рассказывает мне известный в Узбекистане журналист Юрий Черногаев.

- Узбекистану нужна сильная, сплоченная Россия. Она принесла в свое время сюда культуру, образование, технологии. Сколько людей в Узбекистане за Россию, а сколько за Украину - неизвестно, соцопросы никто не проводил. Но старики говорят: «Наши отцы били бандеровцев. Откуда они опять взялись?» При этом в последнее время стало больше разговоров, что Россия при СССР эксплуатировала Узбекистан. Но это делает всякая шваль, их полно в обществе. Есть молодежь, ориентированная на Запад. Они получили там образование, бывают на тренингах. Они - главные обличители России. Но власть в Узбекистане поддерживает Россию. Главное - это то, что говорит наше первое лицо, - объясняет мне расклад сил в местном обществе журналист издания «Новости Узбекистана» Рахим Султанов.

ПРОЕКТЫ НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ

В Узбекистане сейчас не только экономический, но и туристический бум. Который местные власти ловко используют для пополнения бюджета - вход на знаменитую площадь Регистан в Самарканде для «гостей» из-за границы - в 12 раз дороже, чем для своих. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Узбекские бизнесмены говорят: за последние девять месяцев торговля с Россией пошла в гору.

- Транспортные расходы выросли вдвое, возникли проблемы с логистикой. Поэтому Узбекистан стал более близким и подходящим торговым партнером для России, - рассказывает мне Акбар Бабаджанов, начальник отдела экспорта компании Urganch Bahmal (выпускает домашний текстиль).

По его словам, если в прошлом году компания экспортировала в Россию готовой продукции на $1,5 млн, то по итогам этого года набежит на $4,5 млн. Компания сотрудничает с крупными торговыми сетями, а в следующем году намерена начать работать с российскими интернет-магазинами.

- В следующем году хотим удвоить объем реализуемой в России продукции, - строит амбициозные планы Акбар Бабаджанов.

Расправили крылья и узбекские производители обуви.

- Россия для нас - важный и надежный партнер. В 2021 году экспорт в Россию составлял $51,2 млн, в 2022-м составит $82,5 млн. А в следующем году мы хотим довести его до $135 млн, - рассказывает мне Фахредин Бобоев, глава Ассоциации «Узчармсаноат» (в нее входят предприятия кожно-обувной и пушно-меховой отрасли).

Ассоциация работает совместно с российскими компаниями. В Россию в основном узбеки поставляют не готовую обувь, а заготовки. Остальное делается на российских предприятиях.

- Мы уже конкурируем с Вьетнамом и Китаем, - уверяет меня Фахредин Бобоев.

Тем временем Ассоциация ювелиров Узбекистана ведет переговоры с Россией о переработке алмазов.

- Мы готовы создавать совместные предприятия, чтобы перерабатывать в Узбекистане российские алмазы, а потом экспортировать их на международный рынок, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» глава ассоциации Мирзаулугбек Рузиев.

Всего у Узбекистана сейчас 200 совместных проектов с Россией на $20 млрд. За минувшие пять лет число предприятий с участием российского капитала увеличилось втрое.

В то же время Узбекистан не спешит вступать в Евразийский экономический союз (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Хотя Россия всячески заманивает (сейчас Узбекистан страна-наблюдатель в ЕАЭС).

- У нас по двусторонним договорам с Россией куча преференций и при этом никаких обязательств. А в ЕАЭС жесткие правила, при вступлении нужно переделывать множество наших законов и брать на себя обязательства, это не выгодно, - поясняет мне журналист Юрий Черногаев.

За последние пять лет узбекская экономика не просто пошла в гору, а стала самой быстрорастущей в СНГ. Нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сменивший на этом посту Ислама Каримова, дал небывалые преференции промышленности, практически отменив налоги. Результаты не заставили себя ждать.

- Если в 2018 году мы производили 11 млн пар обуви, то в этом году - уже 170 млн пар. И все это благодаря мерам поддержки, - поясняет мне Фахредин Бобоев.

- Пять лет назад в Узбекистане было 90 производителей ювелирных изделий, а сейчас их 500! Число ювелирных магазинов выросло с 290 до 1200! - хвалится успехами своей отрасли Мирзаулугбек Рузиев.

Все крупные города Узбекистана сейчас похожи на большую стройку. Сносятся хрущевки, на их месте воздвигают новые дома и офисные помещения.

- У нас шутят: уезжаешь из дома на неделю, приезжаешь - дома нет, на его месте банк стоит, - рассказывает мне гид по Бухаре Фирдавси.

«ЗДЕСЬ ПОКА НАШИ 90-е»

В релокантах из России в Узбекистане души не чают: вместе с беглецами в страну пришли их деньги. В первом квартале года в Узбекистан въехали более 50 тысяч россиян, правда, сколько из них там осталось - неизвестно. Первым отреагировал рынок жилья. Цены на аренду квартир взлетели в разы. Если квартира после ремонта и находится в престижном районе Ташкента, то цена составит от 800 до 1000 долларов в месяц. Для узбеков это огромные деньги.

В Самарканде на сувенирных лавках то и дело можно встретить объявление: «Владеющих русским языком приглашаем на должность продавца». Но релоканты на такую работу не идут. Большинство из них по-прежнему зарабатывают в России.

Николай И. - учитель английского языка. Зарабатывает, давая уроки своим прежним клиентам из России. Хозяин съемной квартиры было обрадовался, что его дети смогут брать уроки у русского. Но, узнав прайс, вежливо откланялся.

Пересекаюсь в Ташкенте со своей давней знакомой Анной. Она - экспат (специалист, приехавший работать в другую страну по контракту. - Ред.). На работу в Узбекистан ее позвали в сентябре. Занимается связями с общественностью. До этого работала в крупных российских компаниях. В Узбекистане со специалистами высокого уровня проблемы, вот они вовсю и перекупают российских пиарщиков и айтишников.

- Зарплаты соизмеримы с рыночными российскими, - говорит Аня. - Правда, большую часть платят в конверте. Здесь пока наши 90-е...

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Торг уместен

Под Новый год в Узбекистане ожидают наплыва туристов из России. Виза россиянам для поездки не нужна. Карты российских банков не работают, но можно менять доллары и рубли. Чаще всего это можно сделать прямо в гостинице на ресепшен, причем при обмене имеет смысл поторговаться. За один рубль дают от 130 до 180 сумов. Самый выгодный курс будет у уличных менял. Их полно на рынках. Кроме того, вы можете попросить в гостинице, чтобы вам вызвали менялу. В Узбекистане один другому кум, брат и сват.

Номер в приличной гостинице 4 звезды с завтраком обойдется в 80 - 100 долларов в сутки (в Новый год цены на 30 - 40 долларов подрастут). При этом в Узбекистане работает Booking.com, ушедший весной из России. Номер банковской карты символически указываете при брони, а платите наличкой при заселении.

В гостинице вам оформят регистрацию, специально обращаться никуда не нужно. В узбекских гостиницах зимой прохладно, спать придется с включенным на тепло кондиционером. Так что не забудьте прихватить теплую пижаму.

Еда в Узбекистане недорогая. Ужин в приличном ресторане обойдется в среднем в 1000 рублей на человека. До отвала наесться плова в Доме плова (такие заведения имеются во всех крупных и не очень городах) можно за 300 - 400 рублей. Правда, приезжать туда лучше до 14 часов - потом плов может закончиться. Всего в Узбекистане более 200 видов плова. В каждом городе вас будут уверять, что у них - самый вкусный.

Такси по московским меркам в Узбекистане копеечное: поездка в среднем обходится в 100 рублей. Работает Яндекс.Такси, правда, платить можно только наличкой.

В Ташкенте такси вдвое, а то и втрое дороже, чем в Самарканде и Бухаре, а водители капризнее. Можно вызвать машину, водитель приедет, но тут же скажет, что цена двойная.

Билет на скоростной поезд «Афросиаб» (аналог нашего «Сапсана»), который следует по маршруту Бухара - Самарканд - Ташкент, можно купить за рубли через сайт РЖД, но сделать это лучше заранее - мест может не быть.

Для гостей в Узбекистане специально создана туристическая полиция. Обращайтесь смело: полицейские говорят на нескольких языках, при необходимости покажут дорогу и помогут вызвать такси.

За осмотр достопримечательностей туристам приходится платить раз в десять дороже, чем жителям Узбекистана. Так, входной билет на площадь Регистан в Самарканде иностранцу обойдется в 50 тысяч сумов (300 рублей), тогда как местному - всего в 4 тысячи сумов (24 рубля). Но смухлевать не пытайтесь: охрана на входе бдит и проверяет паспорта.

Главное правило в Узбекистане - всюду торгуйтесь. На базарах цену на платки и сувениры можно сбить на треть. На продуктовом рынке нашего брата обвешивают и дурят только так. Цены для местных и для туристов - это обычно разные цены. Так что торговаться, торговаться и еще раз торговаться.

С чем в Узбекистане проблема, так это с интернетом: постоянно отрубается, скорость низкая. Несколько лет назад президент Мирзиеев дал чиновникам указание: увеличить скорость интернета минимум в 10 раз. В соцсетях по этому поводу хохмили: «Узбекские чиновники собрались и думают, как бы им увеличить скорость интернета? Придумали! Вначале ее нужно в 10 раз уменьшить, а потом в 10 раз увеличить». В итоге перед президентом отчитались, что все сделано. Вот только народ разницы никакой не почувствовал.