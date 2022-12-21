Вопрос дня: Что вы хотите успеть перед Новым годом? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Салават Щербаков, скульптор, народный художник России:

- Подведу итоги своим работам и по Донбассу, и по России. Мы поставили стелы в 45 городах воинской славы - остались только в Феодосии и в Малоярославце. Еще памятники Александру Невскому сделали для Мелитополя и Казахстана. Сейчас верстаем планы на 2023-й.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Обязательно снег почистить на крыше теплицы - у меня же там стеклянные панели. Непременно масло поменять в своем внедорожнике. И еще хотел успеть купить проигрыватель для виниловых пластинок - их много у меня скопилось. Буду слушать в праздники.

Вася Ложкин, художник и блогер:

- Надо успеть заплатить налоги - у индивидуальных предпринимателей они же до 31 декабря. Раздать скопившиеся за год долги - это народная традиция: не тащить их в новый год. И дорисовать пару картин - их мне заказал давно серьезный человек, а я все откладывал.

Вадим Дробиз, аналитик рынков алкоголя:

- Подарочная предновогодняя тема - мимо меня. В закупке продуктов не участвую. Но уверен, что многие будут в шоколаде в эти дни - производители, дистрибьюторы, рестораторы. Ведь ожидается, что потребление игристого в новогодние дни вырастет в три с половиной раза.

Аркадий Новиков, ресторатор:

- Я готовлюсь к наплыву посетителей и не даю сейчас никаких интервью, извините.

Лео Бокерия, знаменитый кардиохирург:

- Да что я там успею... Сегодня оперирую, завтра и в день рождения, 22 декабря, тоже. С женой Ольгой Александровной вот отметим именины. Но без алкоголя: я лет 15 не пью и 25 не курю.

Юрий Куклачев, дрессировщик, народный артист России:

- Я 27 декабря еду в Екатеринбург. В Кировградской колонии малолетних осужденных поздравлю с Новым годом. Послезавтра буду в брянской. Взял уже подарки. Проведу задушевные беседы. Подарю книги. Кошек не беру в такие поездки. Я беру флешку, показываю видео со спектаклями. Стараюсь, чтобы ребята стали чище, добрее.