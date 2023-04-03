Герой спецоперации «Z» капитан Мехов застал украинских диверсантов врасплох

Старший лейтенант Илья Данченко

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Непрестанное упражнение, как все обнять одним взглядом, может сделать великим полководцем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

СОВЕРШИЛ МАНЕВР И РАЗБИЛ ВРАГА

Старший лейтенант Илья Данченко

«Штурмовой взвод под командованием старшего лейтенанта Ильи Данченко выполнял боевую задачу по овладению лесным массивом, где националисты организовали хорошо укрепленный район с эшелонированной системой обороны, минно-взрывными заграждениями и системой огня. Умело руководя подчиненными, Илья организовал успешные наступательные действия штурмового взвода с восточной опушки рощи в северном направлении, в ходе которых противник был отодвинут вглубь лесополосы. Бойцы Данченко совершили маневр и нанесли поражение противнику в лесном массиве. По результатам выполнения поставленных боевых задач были созданы условия для успешного наступления наших подразделений, по итогам которых лесной массив полностью перешел под контроль российских сил. Благодаря высокому профессионализму Ильи Данченко и умению быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, поставленная задача была выполнена».

ЗАСТАЛ ДИВЕРСАНТОВ ВРАСПЛОХ

Капитан Кирилл Мехов

«Группе российских военнослужащих под командованием капитана Кирилла Мехова была поставлена задача по обеспечению безопасности передвижения колонны. Продвигаясь по маршруту, Кирилл Мехов обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, которые минировали дорогу в районе населенного пункта, подконтрольного украинским боевикам, и подступов к нему. Мгновенно оценив ситуацию, Кирилл, доложив командованию о готовящейся провокации, вместе с подчиненными, заняв позиции, приготовился дать бой врагу. Выявив огневые позиции пулеметчиков, российские военнослужащие сосредоточенным огнем подавили их, после чего начали уничтожать остальных националистов. В ходе боя диверсанты, понеся потери, бросив вооружение и взрывчатку, отступили. Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки капитана Кирилла Мехова было обеспечено оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район».

Капитан Кирилл Мехов

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Недавно министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие государственные награды в штабе Объединенной группировки российских войск (сил). Министр поблагодарил военнослужащих за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции.

Он наградил медалью «За отвагу» летчика-штурмана старшего лейтенанта Артема Жулькова, что в составе экипажа вертолета Ми-8 выполняет в первую очередь поисково-спасательные задачи, отличающиеся особой сложностью, которые приходится выполнять под воздействием огня противника.

«Мы всегда готовы выполнить любую поисково-спасательную задачу, прийти на помощь нашим боевым товарищам, вытащить их из-под огня, доставить их в безопасное место», - рассказал СМИ Артем.

Еще одним награжденным военнослужащим в тот день стал водитель-крановщик сержант Дмитрий Киблицкий. Он был награжден медалью Жукова за выполнение задач по организации доставки и эвакуации раненных.

«При расквартировании в населенном пункте бывают периодические обстрелы. Но, не смотря ни на что, мы продолжаем свои действия. Спасибо нашему ПВО, срабатывает на отлично», - поблагодарил товарищей Дмитрий.