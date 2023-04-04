Военная спецоперация на Украине 4 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 апреля 2023 года.

Российские войска уничтожили до 285 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении. Украинские подразделения потеряли также свыше десяти единиц техники и склад с боеприпасами.

Минобороны РФ: ВС России уничтожили около 125 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Суммарно на всех направлениях за прошедшие сутки противник потерял до 465 солдат.

Пушилин заявил, что силы России успешно блокируют дороги на Авдеевку. Он отметил, что для ВСУ сложилась крайне сложная ситуация.

Украинский военнопленный заявил, что ВСУ по-прежнему не получили от Британии танки Challenger. Прибытие техники ожидалось еще в марте, отметил военнослужащий ВСУ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что силы России вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артемовска. Противник вынужден отступать в западную часть города.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в центре Мелитополя взорвался автомобиль. Рогов назвал произошедшие терактом, который был организован украинскими властями.

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о поднятии над городской администрацией Артемовска флага России в минувшие воскресенье, 2 апреля, отметив, что это было посвящено погибшему в результате взрыва в Санкт-Петербурге военкору Владлену Татарскому.

Украинские войска насильно вывозили из Артемовска детей, а помогали им в этом компании «Белый ангел» и «Феникс». Об этом сообщила жительница города, мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко