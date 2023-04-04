Анфиса Чехова пришла на премьеру с самым любимым человеком на свете

Анфиса Чехова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Иллюзион» 3 апреля прошла премьера фэнтези-комедии «Бюро магических услуг», снятой по мотивам цикла-бестселлера Тома Холта «Переносная дверь». В фильме режиссера Джеффри Уокера снялись Кристоф Вальц, Патрик Гибсон, Сэм Нил, Миранда Отто.

Действие картины происходит в обычной с виду фирме в Лондоне, в которой работают необычные клерки. Они распутывают странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. К ним на службу поступает непримечательная парочка стажеров - исполнителей среднего звена, которые даже не подозревают, во что ввязались. Вскоре одному из них поручают найти загадочный артефакт - переносную дверь, которая способна отправить владельца куда угодно.

Гостями российской премьеры ленты стали Анфиса Чехова, Мария Кожевникова, Ирина Хакамада, Алена Апина, Алена Водонаева, Анна Калашникова и другие знаменитости.

Анфиса Чехова с недавних пор появляется на светских премьерах со своим самым любимым человеком – сыном Соломоном. Наследника телеведущая родила в браке с актером Гурамом Баблишвили. Соломону всего 10 лет, но по росту он уже решительно догоняет маму.

Анфиса Чехова с сыном Соломоном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Кожевникова в этот вечер была одна, без семьи. Звезда сериала «Универ» уже 12 лет счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым, они воспитывают троих сыновей - Ивана, Максима и Василия. Недавно артистка попала в забавную ситуацию: Марию заметили на публике с бывшим мужем певицы Юлии Началовой Евгением Алдониным. Футболиста немедленно записали в любовники Кожевниковой. Пикантная новость тут же разошлась по Сети. Актрисе пришлось оправдываться: она рассказала, что встретилась с Алдониным на матче, куда пришла вместе со старшим сыном.

«Я сфотографировала с ним своего ребенка. И вот что из этого получилось!» - сообщила Мария в соцсетях.

Мария Кожевникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Анна Калашникова стала самой яркой гостьей премьеры. Длинноногая артистка позировала перед фотографами в алом мини-платье с эффектными разрезами. Наряд выгодно оттенял загорелую кожу прелестницы. Анна недавно отдохнула в Дубае, и отпускной загар все еще не сошел.

Анна Калашникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ