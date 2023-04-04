Смело: 58-летняя Алена Апина оголилась на премьере фильма

Алена Апина вместе с дочерью Ксенией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда 90-х Алена Апина вместе с дочерью Ксенией появилась на премьере фильма «Бюро магических услуг». Показ комедии, снятой в жанре фэнтези, прошел 3 апреля в московском кинотеатре «Иллюзион». Главные роли в картине режиссера Джеффри Уокера («Американская семейка») сыграли Кристофер Вальц, Сэм Нил, Миранда Отто. Фильм выходит в российский прокат с 6 апреля.

Алена Апина озвучила одну из героинь комедии. Певица появилась на красной дорожке кинотеатра в весьма смелом наряде: розовой укороченной блузке и кожаной юбке. Короткий топ пикантно оголил талию 58-летней звезды, продемонстрировав ее пышные формы.

Певица появилась на красной дорожке кинотеатра в весьма смелом наряде. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Собираясь на премьеру, Апина сфотографировалась в укороченной рубашке и выложила фото в соцсетях. Подписчики дружно решили, что певица в отличной форме. Однако многие посчитали, что наряд не совсем подходит для ее возраста. В комментариях фолловеры написали, что предпочли бы видеть Алену в более закрытых и элегантных вещах.

22-летняя дочь певицы Ксения Иратова, отличие от мамы, предпочла не привлекать внимание к своей фигуре. Девушка пришла на показ в комфортных широких брюках и черном кардигане. Наследница звезды учится в РУДН на врача. Ксения уже вполне самостоятельная, так что решила выпорхнуть из-под маминого крылышка и поселилась вместе со своим парнем.

Артистка пикантно обнажила талию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Свое имя Ксюша получила в честь героини одной из самых знаменитых песен Апиной. Девочку выносила суррогатная мать. Алена Апина и ее бывший муж, продюсер Александр Иратов сделали девять попыток ЭКО, но долгожданная беременность так и не наступила. В 2001 году, когда ей было 37 лет, певица все-таки стала мамой с помощью суррогатного материнства.

Алена Апина не скрывает, что для сохранения молодости регулярно обращается к пластическим хирургам. Артистка говорит, что для поддержания красоты она готова на многое: это и специальные диеты, и физические нагрузки, и коррекция собственной внешности. Пару лет назад она прошла процедуру по структурированию фигуры.

- Дело в том, что у меня нестандартная фигура - никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. Теперь у меня появилась талия, попа, - рассказывала Алена. - Все можно поменять и сделать так, как ты хочешь, почему нет? Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. До этого были мелкие вмешательства - блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и еще много чего современного и крутого.