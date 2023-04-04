Жителей ЛНР и ДНР призвали доверять официальным сайтам СК России

В Луганской и Донецкой народных республиках начали работу официальные сайты Следственных управлений Следственного комитета России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской и Донецкой народных республиках начали работу официальные сайты Следственных управлений Следственного комитета России. Ссылки на них сегодня опубликовал Следственный комитет России.

Теперь жители новых регионов России смогут оперативно знакомиться с новостями следственного управления СК России по Луганской Народной Республике и следственного управления СК России по Донецкой Народной Республике вы можете по адресам:

lnr.sledcom.ru

dnr.sledcom.ru

О деятельности следственных подразделений СК России в ЛНР и ДНР они также смогут узнать в официальных телеграм-каналах:

t.me/sledcom_lnr

t.me/sledcom_dnr

Также в социальной сети «ВКонтакте» работают два сообщества:

vk.com/skrlnr

vk.com/skrdnr

В СК России призвали жителей новых регионов России доверять только проверенной информации на официальных ресурсах.

«Подписывайтесь в социальных сетях, и вы первыми увидите эксклюзивные кадры с мест событий, официальные сообщения и заявления территориальных подразделений Следственного комитета, все самое важное и интересное, что касается деятельности ведомства», - призвала жителей новых регионов России официальный представитель СК России Светлана Петренко.