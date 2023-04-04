Онищенко назвал вейпы убийцами населения России и призвал запретить

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже в ближайшие месяцы в России могут ввести полный запрет на ввоз и продажу вейпов.

В Госдуме готовят специальные поправки к законам, касающимся регулирования оборота табака и никотинсодержащей продукции.

А к электронным устройствам для курения в нижней палате парламента, в том числе в Комитете по развитию гражданского общества (его возглавляет Ольга Тимофеева), и не только - «подбираются» уже давно. Ещё с тех пор, как в Охотном ряду работал Геннадий Онищенко.

…- Я надеюсь, что, наконец-то, мы от слов к делу перейдем, - заметил Геннадий Григорьевич в эфире Радио «Комсомольская правда», - и, действительно, разрешим эту, в общем-то, «благоприобретенную» ситуацию…

Которая возникла-то всего лет 20 назад, когда в ответ на законы, запрещающие курение, придумали вот эти технические устройства, которые приучают не только к табаку, но еще и к наркомании.

Поэтому, я желаю тем, кто инициирует этот закон, успехов и силы воли, потому что сопротивление будет непомерное.

- А сопротивление с чьей стороны - опять табачная мафия пойдёт в атаку?

- Табачная мафия, ангажированные работники министерств, которые скажут: как же так, это налоги, это же рабочие места!

Это не налоги, не рабочие места, а это - опосредованные убийцы нашего населения.

Нам надо решать главную задачу, которая называется «Национальные цели развития».

Основной итог экономического, духовного, интеллектуального развития любого общества – продолжительность предстоящей жизни.

Вот на нее, эту жизнь, и надо работать. А - не сокращать ее.

- Спасибо.