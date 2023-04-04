В голливудских фильмах неправильно изображают тираннозавра: вот как на самом деле выглядел губастый ящер

Правильный тираннозавр – зубы не торчат наружу.

Похоже, что художникам и продюсерам блокбастеров из серии «Парк Юрского периода» придется впредь изображать «главных героев» - тираннозавров - несколько иначе. Чтобы соответствовать последним научным данным. А они, опубликованные на днях в журнале Science, свидетельствуют: гигантские хищники не выставляли наружу свое чудовищные зубы – они были не видны окружающим, а спрятаны за чешуйчатыми губами. Как у современных ящериц и варанов.

Иными словами, тероподы (Theropoda)

– тираннозавры, велоцирапторы и другие похожие на них хищные ящеры - были с губами. Таков главный вывод, к которому пришли палеонтологи из США, Китая, Канады и Англии. Хотя, чего уж там: с зубами наружу чудища выглядят страшнее – особенно в фильмах.

Неправильный тираннозавр – без губ.

Ученые изучили строение и характер износа челюстей нынешних рептилий – тех, у которых есть губы, и тех, у которых их нет. Крокодилов, к примеру. Сравнили их с пастями тираннозавров – из числа найденных при раскопках. И поняли, что тираннозавры более походят на «губастых». У них даже соотношение размеров зубов и черепов оказалось примерно одинаковым. Очень близким было и анатомическое строение. Вот новаторы и решили, что и тераподы были с губами – относительно тонкими и чешуйчатыми, закрывавшими зубы.

Более того, как показало компьютерное моделирование, без губ тираннозавры протыкали бы своими же зубами челюсти, сжимая их.

Шевелить губами ящеры не могли.

Череп тираннозавра и правильная голова – с губами.

КСТАТИ

Хищные цыпы Юрского периода, но без перьев

Ученые не в первый раз вносят поправки в кошмарный образ тираннозавра. Наибольшие изменения были сделаны 5 лет назад. В результате хищник окончательно «потерял» перья, которыми его до этого украшали многие палеонтологи, и стал ходить, пригнувшись к земле, а не выпрямившись в полный рост. Подробнее об этом и о том, как ученые воспроизвели походку ящера с помощью живых моделей, читайте наш материал.

Цыпа-Динозавр

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