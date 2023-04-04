Французский министр написал речь с помощью нейросети за 5 минут

Французский министр экономики и финансов Брюно Лё Мэр признался, что прибегает к услугам искусственного интеллекта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский министр экономики и финансов Брюно Лё Мэр признался, что прибегает к услугам искусственного интеллекта. Мсье Лё Мэр долгое время писал речи для президента Жака Ширака и премьер-министра Доминика де Вильпена, поэтому решил проверить, как с такой политической рутиной справится Chat GPT. Оказалось, что ничуть не хуже.

Правда, по словам министра, он только тестировал технологию и пока не применял сгенерированные речи в работе. Но кто ж в таком признается. Он рассказал, что попросил нейросеть создать речь о Китае в 2023 году. «Всего через 5 минут у меня была довольно умная, хорошо структурированная речь. 20 лет назад мне потребовалось бы три или четыре часа, чтобы написать подобное», — признался Лё Мэр. Хотя, например, Джо Байдену такой подсказчик вряд ли поможет, поскольку собственные нейровозможности американского президента не позволяют ему даже правильно прочесть написанное.

Несмотря на то, что результат французский министр назвал «увлекательным», он не обошел стороной вопросы этики и регулирования подобных технологий. Возможно, из-за страха потерять работу - ведь зачем нужны чиновники, если нейросеть быстрее и эффективнее. В Румынии, например, премьер-министр уже взял в советники искусственный интеллект. Если верить отчету американского банка Goldman Sachs, развитие подобных технологий затронет более 300 миллионов рабочих мест по всему миру. В США уже известны случаи сокращений и замены сотрудников нейросетями.

Так или иначе, Лё Мэр заявил о необходимости не только развития, но и контроля новой технологии. Однако министр не хочет блокировать приложение, как это сделали в Италии. Лё Мэр призвал к широкой дискуссии по использованию подобных методов. Среди прочего, он, например, задается вопросом, кто должен получать гонорар за текст, написанный нейросетью. Не обошел стороной министр и реалистичные фейки с политиками, заполонившими Интернет. Когда в уста политика вкладывается что-то радикальное, а люди не понимают, что это монтаж, становится уже не смешно, — посетовал он.

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