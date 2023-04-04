Все началось с Петлюры: об истоках украинского национал-терроризма

Симон Петлюра.

Терроризм являлся оружием украинских националистов еще со времен гонений Петлюры на евреев, за что преступник получил пулю в лоб. Из уважения к украинцам советская власть преуменьшала активное участие бандеровцев в расстрелах в Бабьем Яре и других местах, их зверствах в концлагерях во время войны. Впоследствии бандеровцы вместе с прибалтийскими националистами от фашистов перешли на службу к американской и другим западным разведкам, после распада СССР их сторонников Запад привел к власти. Помню, зверства бандеровцев после войны во Львове, куда я приехал в 1944 году из Москвы и закончил там семилетку: зарубили топором на квартире яркого публициста Ярослава Галана, застрелили униатского архиепископа Костельника, выступавшего за единение с РПЦ, убивали в деревнях представителей советов, присылали во Львов в бидонах головы сельских молочниц, снабжающих город молоком.

Наша разведка и вооруженные силы всегда активно боролись с украинским национализмом, до войны был взорван тогдашний лидер националистов полковник Коновалец, после войны по решению советского суда физически устранены нынешний кумир враждебной Украины военный преступник Степан Бандера и его правая рука Ребет, деятель УПА Шухевич и другие.

Красной армией и органами безопасности частично ликвидировано подполье, арестовано много националистов, заброшенных с парашютом на территорию СССР западными разведками. Однако, после смерти Сталина произошла массовая амнистия, многие националисты отсидели свой срок и затаились, продолжая свою подрывную деятельность. Наши заграничные резидентуры разведки вели работу против их т.н. «правительств в изгнании».

Распад СССР в значительной степени был инспирирован украинскими националистами во главе с секретарем ЦК компартии Украины Кравчуком, бездарно поддержан Ельциным, по-лакейски воздавшего хвалу США за антикоммунизм. У меня нет сомнений, что рано или поздно украинский народ оправится от дурмана тупого национализма и ненависти к «москалям», и на дружественной Украине наступят мир и благоденствие.