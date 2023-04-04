Шойгу предупредил, что вступление Финляндии в НАТО на исход СВО не повлияет

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

УДАРЫ ПО ВОЕННЫМ ЗАВОДАМ

- Высокоточными ударами нарушено производство вооружения и снабжение группировок ВСУ.

БЬЕМ НА ЭТАПЕ ПЕРЕВОЗКИ

- Уничтожается направляемое Западом вооружение и техника – как на боевых позициях, так и на этапе перевозки. С начала года поражено 59 артсистем М-777, 13 самоходных артустановок «Paladin», 14 американских пусковых установок «HIMARS», а также 30 самоходных артустановок из Польши, Германии, Франции и Чехии.

НАТО ШЛЕТ 200 ТАНКОВ...

- НАТО усиливает антироссийский курс. США и их союзники только в этом году готовы поставить Украине свыше 200 танков, более 400 боевых бронемашин.

...И ДАЛЬНОБОЙНЫЕ СНАРЯДЫ

- ВСУ поступают реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 километров.

Рассматривается возможность передачи Киеву ракет «ATACMS» с дальностью до 300 километров и истребителей F-16.

ФИНЛЯНДИЯ НА ИСХОД СВО НЕ ПОВЛИЯЕТ

- В ближайшее время членом НАТО станет Финляндия. Это создает риски расширения конфликта, но на исход спецоперации не повлияет

На этой неделе Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса. Фото: REUTERS

БЕЛОРУССКИЕ САМОЛЕТЫ УЖЕ МОГУТ НЕСТИ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ

- Мы принимаем ответные меры для безопасности Союзного государства.

Часть белорусских штурмовых самолетов получили способность наносить удары ядерными средствами поражения.

Беларуси передан комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты в ядерном исполнении.

С 3 апреля начато обучение белорусских расчетов порядку его применения.

Фото: Министерство обороны РФ

БЮРОКРАТИИ И ВОЛОКИТЫ СТАЛО МЕНЬШЕ

- Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января. В военкоматы прибыло 706230 человек.

В этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией, актуализировало базы данных и уменьшило бюрократизм и волокиту.