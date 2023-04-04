Шойгу предупредил, что вступление Финляндии в НАТО на исход СВО не повлияет

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Фото: Министерство обороны РФ
- Высокоточными ударами нарушено производство вооружения и снабжение группировок ВСУ.
- Уничтожается направляемое Западом вооружение и техника – как на боевых позициях, так и на этапе перевозки. С начала года поражено 59 артсистем М-777, 13 самоходных артустановок «Paladin», 14 американских пусковых установок «HIMARS», а также 30 самоходных артустановок из Польши, Германии, Франции и Чехии.
- НАТО усиливает антироссийский курс. США и их союзники только в этом году готовы поставить Украине свыше 200 танков, более 400 боевых бронемашин.
- ВСУ поступают реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 километров.
Рассматривается возможность передачи Киеву ракет «ATACMS» с дальностью до 300 километров и истребителей F-16.
- В ближайшее время членом НАТО станет Финляндия. Это создает риски расширения конфликта, но на исход спецоперации не повлияет
На этой неделе Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса.
Фото: REUTERS
- Мы принимаем ответные меры для безопасности Союзного государства.
Часть белорусских штурмовых самолетов получили способность наносить удары ядерными средствами поражения.
Беларуси передан комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты в ядерном исполнении.
С 3 апреля начато обучение белорусских расчетов порядку его применения.
Фото: Министерство обороны РФ
- Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января. В военкоматы прибыло 706230 человек.
В этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией, актуализировало базы данных и уменьшило бюрократизм и волокиту.