Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 апреля 2023 10:20

Шойгу предупредил, что вступление Финляндии в НАТО на исход СВО не повлияет

Однако, по словам министра, расширение альянса вблизи границ России создаст в мире дополнительные «риски существенного расширения конфликта»
Авторы (2):
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Иван ГРАЧЕВ
Иван ГРАЧЕВ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: Министерство обороны РФ

УДАРЫ ПО ВОЕННЫМ ЗАВОДАМ

- Высокоточными ударами нарушено производство вооружения и снабжение группировок ВСУ.

БЬЕМ НА ЭТАПЕ ПЕРЕВОЗКИ

- Уничтожается направляемое Западом вооружение и техника – как на боевых позициях, так и на этапе перевозки. С начала года поражено 59 артсистем М-777, 13 самоходных артустановок «Paladin», 14 американских пусковых установок «HIMARS», а также 30 самоходных артустановок из Польши, Германии, Франции и Чехии.

НАТО ШЛЕТ 200 ТАНКОВ...

- НАТО усиливает антироссийский курс. США и их союзники только в этом году готовы поставить Украине свыше 200 танков, более 400 боевых бронемашин.

...И ДАЛЬНОБОЙНЫЕ СНАРЯДЫ

- ВСУ поступают реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 километров.

Рассматривается возможность передачи Киеву ракет «ATACMS» с дальностью до 300 километров и истребителей F-16.

ФИНЛЯНДИЯ НА ИСХОД СВО НЕ ПОВЛИЯЕТ

- В ближайшее время членом НАТО станет Финляндия. Это создает риски расширения конфликта, но на исход спецоперации не повлияет

На этой неделе Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса.

На этой неделе Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса.

Фото: REUTERS

БЕЛОРУССКИЕ САМОЛЕТЫ УЖЕ МОГУТ НЕСТИ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ

- Мы принимаем ответные меры для безопасности Союзного государства.

Часть белорусских штурмовых самолетов получили способность наносить удары ядерными средствами поражения.

Беларуси передан комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты в ядерном исполнении.

С 3 апреля начато обучение белорусских расчетов порядку его применения.

Фото: Министерство обороны РФ

БЮРОКРАТИИ И ВОЛОКИТЫ СТАЛО МЕНЬШЕ

- Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января. В военкоматы прибыло 706230 человек.

В этом году впервые сведения о призывниках поступают в электронном виде. Это ускорило обмен информацией, актуализировало базы данных и уменьшило бюрократизм и волокиту.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ