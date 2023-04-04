Шойгу предупредил, что вступление Финляндии в НАТО на исход СВО не повлияет

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

ОРУЖИЯ НАТО ТАЕТ

Вступительное слово на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ министр обороны России Сергей Шойгу начал с обзора ситуации в зоне специальной военной операции.

«Вооруженные Силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на Лиманском, Купянском направлениях. Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом.

По словам министра идет целенаправленное истребление западного вооружения, как «на боевых позициях, так и на этапе перевозки».

«Только с начала этого года поражено 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок «Paladin», 14 пусковых установок «HIMARS» американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии».

АЛЬЯНС ПРОДОЛЖАЕТ НАПИРАТЬ

Шойгу отметил, что Североатлантический блок «усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта».

«США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км. Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет «ATACMS» с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16», — перечислил очередные угрозы министр.

По его словам инструктора НАТО занимаются повышением боевой готовности Объединенных вооруженных сил, «активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии».

«В ближайшее время членом альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. В этих условиях мы принимаем ответные меры, отстаиваем безопасность Союзного государства», — предупредил Шойгу.

На этой неделе Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса. Фото: REUTERS

РАКЕТЫ В «ЯДЕРНОМ ОСНАЩЕНИИ»

Министр отметил, что в качестве ответа на расширение НАТО, часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность «наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении».

«Кроме того, Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении. С 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку его применения для защиты Союзного государства», — подчеркнул глава военного ведомства.

Российские Вооруженные Силы продолжат выполнять задачи специальной военной операции.

Фото: Министерство обороны РФ

ПРИЗОВУТ 147 000 ЧЕЛОВЕК

Коснулся докладчик весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля, как и установлено российским законодательством.

«Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января этого года. В военкоматы прибыло более семисот тысяч человек, если говорить точно – 706 230 человек», — сообщил Шойгу.

Из них в соответствии с Указом Президента в войска будет направлено 147 тысяч человек.