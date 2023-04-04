Доходы будут расти: Владимир Путин поговорил с тульскими рабочими о будущем россиян

Путин заявил, что зарплаты россиян вырастут на 5% в 2023 году. Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Вторник, 4 апреля, Владимир Путин провел в Туле. В самого утра он уже был на заводе «Тулажелдормаш», делающем технику для прокладки и ремонта путей. После того, как президент осмотрел фабрику, он встретился с местными рабочими.

- Сейчас мы только с руководителями осматривали некоторые производства – они впечатляют, честно говоря. Собственно, я справки почитал перед тем, как приехать к вам, но все-таки когда смотришь это своими глазами, это другой совершенно эффект, - признался глава страны.

ЧТО С РАССЕЛЕНИЕМ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ?

Рабочие с улыбками встретили похвалу главы страны. Но потом их лица снова стали серьезными. Потому что у каждого был свой жизненный вопрос к российскому лидеру.

- Будет ли еще действовать программа переселения из ветхого жилья? - спросил оператор лазерной резки Александр Зудов.

- Будет, - коротко ответил Владимир Владимирович, а потом пустился в объяснения.

Президент рассказал, что пока заканчивается программа расселения домов, признанных аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017-го. Расселить планируется пол миллиона человек.

- Уже 480 тысяч примерно расселено. Очевидно, что до конца года программа будет завершена, - заверил Путин.

Дальше он сообщил о новой программе расселения — для домов, признанных аварийными с 1 января 2017-го по 1 января 2022-го. В каких-то регионах она уже началась.

ЗАРПЛАТЫ РАСТИ БУДУТ?

Следующий вопрос рабочие задали, можно сказать, от имени всех людей.

- Товары и услуги подорожали, возросли цены ЖКХ. Ведутся ли работы… - тут заводчанин немного замялся.

- А вы не спешите! - подбодрил президент.

- ...ведутся ли работы по доходности людей? - сбивчиво спросил рабочий.

- Вопрос самый ключевой, на самом деле, для всей страны. Для любого человека это самый ключевой вопрос – благосостояние, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевой для государства. Задачей номер один! Чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными, - ответил Владимир Владимирович.

Российский лидер признал, что по итогам прошлого года реальные доходы населения почти не выросли. Рост, если и был, то меньше, чем на один процент. Напомним, что по данным Росстата, реальные доходы населения до сих пор не вернулись до уровня 2013 года.

- Но в этом году мы ожидаем изменений в лучшую сторону. Думаем, что реальная зарплата в целом по стране увеличится на 3-5%. Реальные располагаемые доходы увеличатся на 2-3%. По результатам марта 2023 года инфляция будет меньше 4%. Инфляция замедляется, но реальные доходы будут расти. Это средние показатели, где-то будет не так. Но в целом отражают общую тенденцию, - объяснил президент.

Глава страны рассказал, что остановить индексацию коммунальных услуг невозможно: «Система разрушится, если не будет доходов». Но ближайшие полтора года цены повышаться не должны. Следующая индексация тарифов запланирована на лето 2024 года.

- Растет стоимость проезда (в общественном транспорте — Ред.). Но это неизбежно, если хотим обновлять транспорт, - резюмировал Путин.

МАШИНЫ ПОДЕШЕВЕЮТ?

Следующий вопрос был про стоимость машин. Кредит с господдержкой дают только для авто до 2 млн. рублей.

- Будет ли повышение до 2,5-3 млн.?

- Самое большое падение производства у нас, к сожалению, в автопроме, больше 60%. Проблема в том, чтобы наладить производство нужного количества машин высокого качества, - ответил глава страны.

Он пояснил что льготные кредиты даются для поддержания спроса и заводов. Нынешних мер достаточно, чтобы производство начало расти. Увеличение предложения снизит цены.

- А если мы при дефиците будем повышать уровень поддержки - это приведет к дальнейшему повышению цен, - объяснил Владимир Владимирович.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Заводчане спросили, будет ли импортозамещение станков, а то они боятся, что с обслуживанием иностранных могут быть проблемы.

- У нас как задача в прежние годы ставилась: локализовать до 20% - 35% производство. Но даже если мы локализовали 90% какого-то оборудования, машина все равно не поедет, если 10% не хватает. Это не значит, что мы везде должны стремиться к стопроцентной локализации. Но по вещам критического характера, мы должны стремиться к стопроцентной локализации, к стопроцентному производству, - заявил президент.

- А где готовы наладить отношения с партнерами на среднесрочную перспективу — будем кооперироваться. Не будем замыкаться, - добавил он.