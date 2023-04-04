Эксперимент с продажей вина через «Почту России» планируют начать в ноябре 2023 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Почта России» с ноября, возможно, получит таки разрешение в тестовом порядке освоить новую услугу — интернет-продажу вина. Не всякого. В эксперименте участвуют только «вина России», то есть произведенные у нас из российского же винограда. Экспериментировать будут на жителях двух регионов — Москвы и Московской области. Список предприятий, чью продукцию можно будет таким образом реализовать, должен утвердить Минсельхоз.

Именно в таком виде давняя инициатива про «вино — почтой» наконец одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Документ еще должен получить отмашку на заседании правительства, после чего его внесут на рассмотрение Госдумы.

Вообще-то об эксперименте с интернет-продажей российского вина через «Почту России» говорят еще с 2021 года. В чем затык? Вообще-то продажа любой алкогольной продукции онлайн у нас строго запрещена с 2007 года. И что бы разрешить этим заниматься хоть кому-то, требуется куча поправок в законодательные акты. При этом нет и единодушия между ведомствами в вопросе, чего можно делать, а чего нельзя.

Минфин еще до 2021 года выступал за то, чтобы в принципе разрешить онлайн-продажу алкоголя с соблюдением ряда условий (и правда, современные технологии позволяют сделать так, чтоб этой услугой не пользовались дети). Но против были ряд других ведомств, включая Минздрав.

А в варианте, когда право продавать хоть какое-то спиртное дистанционно получает только одна «особо надежная» структура, многие увидели дискриминацию. Это ж монополия! К тому же возмутились представители стран — наших партнеров по Евразийскому экономическому Союзу (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), онлайн-продажа только российского вина вроде как противоречит предыдущим договоренностям внутри союза.

Долго ли коротко ли, но итоговые поправки в законодательство все-таки подготовлены.

Предполагается, что эксперимент пройдет с 1 ноября 2023 года (если до этого времени поправки утвердят в Госдуме и Совете Федерации) по 31 июля 2026 года. При необходимости его могут расширить со столичного региона на еще пару других. Кандидаты уже есть — например, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Технически услуга, как предполагается, будет выглядеть так. Потребитель сможет заказать вино на сайте «Почты России». На выполнение заказа уйдет не менее 24 часов, доставка возможна на конкретный адрес или в почтовое отделение, указанное покупателем. При получении заказа надо будет предъявить паспорт, чтобы доказать, что ты совершеннолетний. Как вариант, подтвердить свою взрослую личность вроде как можно будет через Единую систему идентификации и аутентификации (попросту говоря, через «госуслуги»).