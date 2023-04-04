«Росатом» в полтора раза увеличит свою долю на глобальном рынке медицинских изотопов

Конструкторы, проектанты, изготовители, монтажники и персонал Смоленской АЭС проделали колоссальную работу по созданию и отработке уникальной технологии. Фото: пресс-служба Росэнергоатом

Кобальт-60 применяется для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов питания и модификации материалов. Изначально его производила Ленинградская атомная станция, которая обеспечивала около 20% мирового потребления изотопа.

А в марте первую партию произвела и отгрузила Смоленская АЭС. В мае ожидается начало отгрузок кобальта-60 с Курской станции. Тем самым «Росэнергоатом» уже в этом году достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60.

- Конструкторы, проектанты, изготовители, монтажники при самом непосредственном участии персонала практически всех служб Смоленской АЭС проделали колоссальную работу по созданию и отработке уникальной технологии для обращения с кобальтом-60. Благодаря этому, в 2023 году будет достигнута готовность трех энергоблоков Смоленской АЭС к ритмичным выгрузкам облученного материала и его отгрузке заказчикам, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская АЭС» Павел Лубенский.

На днях заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию «Росэнергоатома» Никита Константинов посетил с рабочим визитом Смоленскую атомную станцию и провел совещание по реализации на реакторах РБМК программы увеличения объемов производства и расширения номенклатуры изотопов, наиболее востребованных в мире. Участники совещания отметили стратегическую важность реализации поставленных задач по отгрузкам медицинских изотопов для развития российской ядерной медицины.

- Реализация проекта по расширению производства медицинских изотопов на канальных реакторах Смоленской и Курской АЭС позволит более чем в 2 раза увеличить производственные мощности «Росэнергоатома» и обеспечить поставки на сооружаемый госкорпорацией «Росатом» в Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов для нужд российской медицины, - подчеркнул заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию Концерна «Росэнергоатом» Никита Константинов.