Тропический циклон пробудил холеру в Африке. Долетит ли она до России

Тропический циклон Фредди второй раз обрушился на юг Африки меньше чем за месяц и поставил континент под угрозу всплеска холеры, малярии и других инфекционных заболеваний, сообщают представители ВОЗ по Африке. Фото: REUTERS

Тропический циклон Фредди второй раз обрушился на юг Африки меньше чем за месяц и поставил континент под угрозу всплеска холеры, малярии и других инфекционных заболеваний, сообщают представители ВОЗ по Африке.

Шторм разрушил или затопил более 300 больниц и клиник на Мадагаскаре, Малави и Мозамбике, люди остались без крыши над головой и почти без доступа к медицинской помощи. При этом в 14 африканских странах наблюдаются вспышки холеры, есть сложности с лекарствами для ВИЧ-инфицированных и с лечением туберкулеза.

«Долетит» ли холера до нас?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что риск распространения холеры в России – минимален, запасы отечественных вакцин есть и работают эти вакцины хорошо.

В России с 1988 года холера взята под контроль, а отдельные вспышки – результат завоза инфекции. Последняя относительно крупная вспышка холеры была в 1994 году в Дагестане. Тогда заболело 2 359 человек, а проникла холера с паломниками, которые совершали хадж в Саудовскую Аравию.

Правда, сейчас во многих регионах России – своя природная напасть. С таянием снега начался паводок. Вместе с талым снегом в воду попадает мусор, экскременты животных. Это может привести, в том числе, к распространению вместе с загрязненной питьевой водой различных бактерий, чаще всего тех, которые приводят к кишечным инфекциям: дизентерии, сальмонеллезу, брюшному тифу, холере, лептоспирозу.

Что же делать, пока паводки не пройдут? В Роспотребнадзоре рекомендуют:

— Не употреблять воду из родников и колодцев для питьевых нужд и приготовления пищи без предварительного обеззараживания.

— Использовать бутилированную воду.

— Употреблять термически обработанные продукты.

— Регулярно и тщательно мыть руки.

— При возникновении симптомов инфекционного заболевания, как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.