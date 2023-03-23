Три Р для здоровья: редис, редька, репа

Источник: здоровое-питание.рф

Редис

Корнеплод в основном состоит из воды и пищевых волокон. Волокна служат пищей для полезных бактерий кишечника, помогают пищеварению, притупляют чувство голода. Это делает редис диетическим продуктом – всего 16 ккал на 100 г, поэтому его можно есть практически без ограничений.

В овоще, увы, не слишком много витаминов и минералов. Исключение составляют витамин С, витамины группы В и калий. Также в редисе есть антиоксиданты, которые защищают клетки от окисления и старения. Они усиливают влияние витамина С на кровеносную систему. А он, в свою очередь, делает сосуды менее ломкими и разжижает кровь.

Редис может быть полезен не всем. При употреблении натощак он может вызвать вздутие живота. Худеющим же следует знать, что корнеплод повышает аппетит. В нем содержатся вещества, которые раздражают стенки желудка. По этой причине редис не следует употреблять при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, желчнокаменной болезни.

Редька

Редька, так же как и редис, состоит из воды и клетчатки. Особый вкус ей придают эфирные масла и гликозиды. Эти вещества обладают антибактериальными свойствами. Поэтому корнеплод незаменим при сезонных простудах. Редька – отличная витаминная поддержка организма. Также она поможет восполнить недостаток калия, натрия, магния, кальция и железа.

Как диетический продукт редька весьма эффективна. Несмотря на малое количество калорий (35 ккал на 100 г), редька вызывает чувство сытости, потому что когда клетчатка попадает в желудочно-кишечный тракт, она разбухает. Правда, в свежем виде на голодный желудок редька скорее разожжет аппетит, потому что содержит едкий сок. Поэтому ее лучше есть вместе с другими продуктами и в середине приема пищи. Салат из зеленой редьки с огурцом (со сметаной или подсолнечным маслом) получается свежим, сочным и не слишком острым. Настоящее весеннее блюдо!

Репа

Этот низкокалорийный овощ (32 ккал на 100 г) содержит легко усваивающиеся полисахариды, а также клетчатку. Это делает его хорошим диетическим блюдом, полезным для кишечника. Витаминов в репе много – больше всего в ней витамина С, витаминов группы В и провитамина А.

В корнеплоде высоко содержание микроэлементов: медь, железо, марганец, цинк, йод и другие. По содержанию серы репа на первом месте среди других овощей, а фосфора содержится больше, чем в редисе и редьке.

Репа обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. В ней присутствует растительный антибиотик, задерживающий рост некоторых грибков, а также лизоцим – вещество с антимикробной активностью. Высокое содержание клетчатки делает корнеплод очень ценным для пищеварительной системы – она нормализует перистальтику.

Но с репой тоже нужно быть осторожным. В сыром виде она противопоказана людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, печени и почек. При чрезмерном употреблении сырого овоща может спровоцировать газообразование и вздутие живота. Кормящим мамам есть репу также не рекомендуется, чтобы не вызвать аллергическую реакцию у ребенка.

Источник: здоровое-питание.рф