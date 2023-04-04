Илон Маск строит в США город-утопию: зачем миллиардеру свой "уголок анархии"

Илон Маск давно известен своими эксцентричными идеями. Фото: REUTERS

Американский мультимиллиардер Илон Маск давно известен своими эксцентричными идеями: то людей на Марс задумает отправить, то человекоподобных роботов решит производить. Его последняя блажь - построить город своей мечты. Что из это может выйти, разбирается «Комсомолка».

ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

Про грандиозный замысел пронюхали американские журналисты. Оказывается, за последние три года принадлежащие Маску фирмы скупили 24 квадратных километра земель под строительство в штате Техас недалеку от его столицы, города Остин.

В «Уолл-стрит джорнэл» репортерам приходилось буквально по крупицам собирать информацию, ведь сам миллиардер никаких объявлений о своих планах не делал, а будущие жители городка и его строители подписывали соглашения нераскрытии информации. Пока известно только название поселения – Снейлбрук (на русский можно перевести как «Улиточный ручей»).

ПОД ВЕСЕЛЫМ РОДЖЕРОМ

Зачем же Маск решил построить в тайне ото всех свою собственный город? По словам источников, знакомых с бизнесменом, в новом поселке он ищет свободы, которой ему не хватало в Калифорнии, где первоначально базировался миллиардер. Сам Маск неоднократно заявлял, что устал от слишком большого числа законов и запретов в этом штате и высоких налогов, которые он вынужден отдавать властям.

В Техасе в этом плане все проще, многих выплат нет, а существующие государственные сборы гораздо ниже, чем в той же Калифорнии. Кроме того, в своем городе Маск сможет устанавливать собственные правила, так что ему не придется выслушивать ворчание соседей.

ГОЛОЕ ПОЛЕ

Пока результаты строительства не впечатляю. На участке, по словам людей, знакомых с проектом, пока есть только группа модульных домов, бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал. На столбах висят таблички с надписью «Добро пожаловать, Снейлбрук, штат Техас, основан в 2021 году».

С учетом репутации Маска все ждут от его проекта города каких-то прорывных решений, например, летающих машин или роботов-уборщиков. Сам миллиардер говорил, что хочет сделать передвижение по городу очень быстрым. Возможно, поэтому уже сейчас идет строительство тоннелей под улицами, куда, видимо, попытаются убрать часть автомобильного транспорта.

Однако про одно «инновационное решение» известно точно уже сейчас. Речь идет про цены на аренду жилья, которые предполагается сделать для работников компаний миллиардера в несколько раз ниже, чем в среднем по региону.

СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ

Планами Маска довольны не все. Больше всего опасаются «вторжения» в свою жизнь обыватели техасской глубинки. Несмотря на то, что для местных бизнесменов переезд состоятельных сотрудников миллиардера означает появление новых клиентов с деньгами, многие коренные техасцы опасаются, что «хипстеры» под предводителем эксцентричного бизнесмена нарушат привычный порядок жизни в окрестностях.

С учетом репутации Маска, все ждут от его проекта города каких-то прорывных решений. Фото: REUTERS

С другой стороны на бизнесмена уже давят американские СМИ, взволнованные завесой таинственности которая окружает новый город. Например, колумнист «Фокс Ньюс» считает, что речь идет о возрождении таких явлений из XIX века, как поселения при рудниках на Диком Западе. Тогда хозяева производств создавали фактически закрытую социальную систему, обеспечивая рабочих всем необходимым, строя на своей территории магазины, школы, больницы, столовые. Казалось бы, очень удобно, вот только наемные работники превращались в результате такой заботы фактически в крепостных.

Справка «КП»

НОВЫЕ ПОМЕЩИКИ

Кстати, Маск не первый бизнесмен, который решил построить город на основе собственных философских идей. Например, основатель компании Victoria's Secret Лесли Векснер превратил Нью-Олбани из крошечного поселка в один из самых успешных городов штата Огайо. Бизнесмен собрал команду архитекторов и ландшафтных дизайнеров, и и лично проектировал будущее поселение. Теперь Нью-Олбани процветающий город с населением 11 тысяч человек и средним годовым доходом на семью в 200 тысяч долларов – в три раза выше, чем в среднем по стране.

В 2012 году соучредитель компании Oracle Ларри Эллисон выкупил 98% гавайского острова Ланаи, на котором проживали около 3 000 человек. Бизнесмен отремонтировал старые отели, создал новую здравницу с курортом и строит комплекс из пяти домов для личного пользования.

А в Италии магнат Брунелло Кучинелли, занимающийся одеждой и аксессуарами, купил средневековый замок в деревне Соломео. Он перевез туда штаб-квартиру своей компании и занялся реконструкцией окружающих старинных построек. Теперь в Соломео располагаются здания его корпорации, школа для ремесленников, театр под открытым небом и библиотека, в которой собраны его любимые философы, такие как Кант и Рёскин.