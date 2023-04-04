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Политика4 апреля 2023 13:26

Террористку выдали жесты: Что не так в поведении Треповой на видео с взрывом, убившим Владлена Татарского

Профайлер Куршакова оценила поведение Дарьи Треповой на видео убийства Владлена Татарского
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
На кадрах видно, как девушка как будто руками отгораживается от статуэтки

На кадрах видно, как девушка как будто руками отгораживается от статуэтки

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова сразу после задержания заявила: «Меня подставили». Девушка уверяет, что не знала о бомбе в статуэтке, которую она принесла на встречу с журналистом. Правда или обман?

Мы решили проверить слова Треповой при помощи «эксперта по лжи», профайлера Ирины Куршаковой. Специалист по нашей просьбе просмотрела видео с последними секундами перед взрывом. На камеру попал момент, как Дарья передает заминированную статуэтку, а потом садится рядом.

- Четко видим: Трепова знала, что внутри что-то есть. Она опустила голову, когда сначала стала уходить. Это говорит о том, что она пыталась скрыть свои мысли. В то же время она шла медленно — не было страха, - рассказала профайлер.

Но Дарья тогда никуда не ушла. Ее попросили сесть рядом.

- Она села с наклоном вперед. Не похоже, что она знала о большом взрыве и мощной ударной волне, - добавила Куршакова.

- На кадрах видно, как девушка как будто руками отгораживается от статуэтки, а потом она закрыла лицо… - вопрос «Комсомолки».

- Да, она жестом как бы отодвигала статуэтку от себя. Она закрыла рот, но сделала это улыбаясь! Явный символ попытки скрыть информацию. Мне кажется, она знала, что в статуэтке что-то есть, что-то может взорваться… Но я полагаю, она не знала, что взрыв будет таким мощным. Она когда садилась, явно не понимала, какое расстояние будет безопасным, - рассказала нам эксперт.

Источники сообщают: Трепова на допросах призналась, будто статуэтку ей передал таксист еще в Москве. Девушка думала, что внутри может быть подслушивающий жучок.

Между тем, Дарья сама увлекалась лепкой. В ее телеграм-канале полно фотографий различных скульптур собственного изготовления. Кстати, статуэтки в стиле подаренного Татарскому бюста, покрытые золотой краской, у нее тоже были.

Совпадение?

Если окажется, что фигурку с бомбой внутри все же сделала Трепова, то ее версия о «подставе» полностью рассыпется. Сложно представить, как бы скульптор мог не знать о взрывчатке внутри собственной работы...

Как бы то ни было, Дарья точно не тянет на случайного свидетеля теракта. Подозреваемая месяцами готовилась к покушению на журналиста. В феврале 2022-го девушку вместе с мужем задержали на антивоенном митинге в Петербурге. Потом они даже уехали из страны вместе с другими эмигрантами.

Но с декабря Трепова вдруг резко прониклась патриотическими чувствами. Она уже успела вернуться назад в Россию. В соцсетях Дарья начала активно поддерживать наших бойцов, рисовала патриотические открытки и ходила в книжный магазин «Листва» на выступления Владлена Татарского. Там они шапочно познакомились. Этим Дарья воспользовалась в день теракта.

Сначала охрана не дала пронести бюст в ресторан. Но потом журналист сам разрешил подарить ему статуэтку, узнав Трепову.

Дарья не только рисовала открытки, она еще их пыталась продавать через «Листву». Одним словом, делала все, чтобы примелькаться в Z-тусовке.

ОФИЦИАЛЬНО:

Между тем, СК уже официально предъявил Треповой обвинение в терроризме. Правоохранители считают, что она виновата в «террористическом акте, совершенном организованной группой, повлекшим умышленное причинение смерти человеку; незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой» (п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1).

«2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, находившихся в кафе», - говорится в сообщении Следственного комитета.

СК уже отправил в суд ходатайство о заключении Треповой под стражу.

КАРТИНА ДНЯВоенкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге