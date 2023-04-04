Поддержка сообществ и новые условия монетизации — ВКонтакте обновилась партнёрская программа для авторов

Партнёрская программа для сообществ обновилась и будет больше поддерживать вовлекающие и развивающиеся сообщества. Она перестанет быть только инструментом монетизации: дополнительно авторы получат экспертные рекомендации о создании и продвижении контента. Новые условия участия сформированы на основе исследований и обратной связи от сообществ. Обновления начнут действовать 1 мая 2023 года для новых участников, у действующих членов партнёрской программы будет время до осени на адаптацию к изменениям.

Рекламная монетизация

Новые критерии не только усилят поддержку активных и вовлекающих сообществ, но и помогут авторам разных форматов и масштабов выйти на новый уровень. Для формирования условий команда провела дополнительные исследования и обработала обратную связь от сотен авторов. С 1 мая новые участники партнёрской программы должны подходить под одно из этих условий.

Первый вариант. За календарный месяц аудитория сообщества должна увеличиваться не менее чем на 1250 человек. Вместе с этим суммарно 30% подписчиков должны посмотреть любой контент от сообщества: записи, истории, клипы — хотя бы один раз за месяц.

Второй вариант. У сообщества должно быть не менее 500 тысяч подписчиков, и 30% из них должны за предыдущий календарный месяц посмотреть контент паблика как минимум один раз.

Участие в программе сообществ, чья потенциальная аудитория ограничена, например городских, профильных или других узкотематических пабликов, будет рассматриваться отдельно. У действующих участников программы будет время до осени текущего года на адаптацию к изменениям: они продолжат зарабатывать на контенте, даже если не соответствуют новым условиям. Как и раньше, для участия в программе сообщества должны соответствовать правилам и быть открытыми.

Следить за тем, подходит ли сообщество по новым критериям, станет проще благодаря расширенной аналитике в разделе «Монетизация» — с 4 апреля он появится во всех сообществах. В будущем статистика станет ещё подробнее: она покажет, из чего складываются выплаты, как отличается доход от разных форматов контента и что может повлиять на заработок. Команда будет внимательно следить за аналитикой и обратной связью от авторов, делиться рекомендациями и развивать программу на основе исследований.

ВКонтакте обновилась партнёрская программа для авторов

Экспертная поддержка

В обновлённой партнёрской программе появится большое направление поддержки сообществ от команды VK. Оно объединит помощь по четырём ключевым блокам: создание контента, его распространение, постподдержка и обучение. Получить дополнительные знания и навыки по работе в соцсети смогут как участники партнёрской программы, так и те, кто пока не выполняет новые условия: достаточно создавать уникальный контент и увеличивать аудиторию не менее чем на 850 активных пользователей в месяц.

Для каждого сообщества, в зависимости от стадии его развития и потребностей, будут подбираться актуальные инструменты. Авторы, которым доступна экспертная поддержка, получат сообщение от официального сообщества департамента по работе с сообществами VK.

В 2022 году общий доход сообществ ВКонтакте от контента составил 4 млрд рублей. Паблики, использующие официальные инструменты монетизации — партнёрскую программу, VK Donut, монетизацию видео и другие, — увеличили выручку на 87% по сравнению с 2021 годом. Основным источником заработка в соцсети остаётся партнёрская программа для авторов: её участники получают отчисления с пользовательских просмотров рекламных записей в ленте новостей, историях и клипах.