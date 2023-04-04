Минобороны России сожгло четыре склада ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 225, на Донецком до 65, на Южно-Донецком и Запорожском до 70, на Херсонском до 10.

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили более 400 наемников киевского режима, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц, пушек и пикапов противника.

Также нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией в течение суток нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах.

Генерал-лейтенант сообщил, что наши воины уничтожили в тылу врага три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области, а в районе Константиновки Донецкой народной республики сожгли склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и три украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

405 - самолетов.

228 - вертолетов.

3651 - беспилотный летательный аппарат.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8534 - танка и других боевых бронированных машин.

1078 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4501 - орудие полевой артиллерии и миномет.

9292 - единицы специальной военной автомобильной техники.