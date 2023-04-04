"Детей надо спасать!": Госдума готовится полностью запретить вейпы в России

В Госдуме выступили за включение пункта о запрете вейпов в законопроект о регулировании рынка табака Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госдума может проголосовать за полный запрет вейпов в России. Во всяком случае, с таким предложением выступил думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. «Комсомолка» не раз писала о слабом контроле за оборотом вейпов и электронных сигарет. Тут и контрабанда, и продажа их несовершеннолетним, и превышение допустимых норм концентрации никотина, и угроза того, что в бесконтрольно продающиеся «сосалки» и «дымилки» вместо никотина могут быть добавлены наркотические вещества. Кроме того, вейп - это только с виду что-то вроде переносного санаторного ингалятора с клубами ароматного пара. На самом деле это реальный источник опасности. Бывает, что они взрываются прямо во рту у курильщика - в прошлом году такой случай произошел в Тюмени, школьника увезли на скорой.

Запрет поддерживают Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, ряд депутатов Госдума во главе со спикером Вячеславом Володиным. Однако Минфин, Минпромторг и табачные компании призывают эти новомодные штучки оставить на свободе и приравнять их к привычным сигаретам. У них своя позииця - электронные сигареты, как и обычные, активно пополняют бюджет. Запретишь - и вся эта отрасль уйдет в теневую экономику.

Сейчас в нижней палате представлен к первому чтению законопроект о комплексном регулировании рынка табака, инициированный правительством РФ. Однако удовлетворил он не всех депутатов.

- Это целый пакет законопроектов — их четыре, и они касаются регулирования рынка табачной продукции, контрафакта, внесения административной ответственности и уголовной ответственности за нарушения, - рассказала kp.ru глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. - Но мы не увидели в законе того, что является серьезной проблемой, стоящей перед нашим обществом. А именно — проблему вейпов, электронных сигарет. Поэтому мы принципиально настаиваем, чтобы в законопроекте было предусмотрено положение о запрете производства и оборота электронных систем доставки никотина, никотинсодержащей и безникотиновой продукции, предназначенной для этих электронных систем.

«Опасность для здоровья может представлять не только никотинсодержащая продукция, - говорится в заключении комитета на представленный законопроект. - Остается неисследованным вопрос причинения вреда здоровью безникотиновой продукцией, потребляемой с использованием электронных устройств. В общественном доступе отсутствует достоверная информация о ее безопасности употребления».

Кроме того, в комитете обратили внимание и на то, о чем писала «Комсомолка» - об опасности самих электронных устройств.

Поправки предлагается внести ко второму чтению.

«ДЕТЕЙ НАДО СПАСАТЬ!»

Ранее вопрос уже обсуждали в Госдуме — в ходе выступления перед депутатами премьера Михаила Мишустина.

- Детей надо спасать, - заявил тогда спикер Вячеслав Володин. - Пагубные привычки, все ходят с этими устройствами, никто не может ответить насколько они вредны. И учителя в один голос говорят: «Давайте что-нибудь сделаем!» Они забирают эти вейпы, когда уже на уроках начинают курить или на переменах. Никто не знает, что за смеси, что за испарители.

И обратился к сидящему рядом премьеру:

- Вы же за здоровый образ жизни?

- Точно, однозначно, - не оставил сомнений премьер.

ЧТО СКАЗАЛ МИРОВОЙ ОПЫТ

«В связи с негативным воздействием на организм человека, продажа ЭСДН (электронных средств доставки никотина) была запрещена в 32 странах мира (с охватом населения в 2,4 млрд. человек), - приводится в документе информация ВОЗ. - Еще 79 стран (3,2 млрд. человек) ввели хотя бы одно частичное ограничение, установив, например, запрет на использование таких изделий в общественных местах, их рекламу, стимулирование продажи и спонсорство, либо ввели требование о размещении предупреждений на упаковке.