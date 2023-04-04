Путин поспорил с Воробьевым, кого считать бойцом, а кого нет

Во вторник Владимир Путин провел из Тулы, куда он приехал для общения с промышленниками и простыми рабочими, заседание президиума Госсовета. Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Во вторник Владимир Путин провел из Тулы, куда он приехал для общения с промышленниками и простыми рабочими, заседание президиума Госсовета. Обсуждали развитие производства в стране.

- На предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей, хозяев предприятия сказал очень замечательную фразу. Он сказал: мы были вынуждены переходить к импортозамещению там, где мы раньше об этом и не думали. Эта фраза является ключевой – «мы вынуждены». Я думаю, что, если бы мы не были вынуждены, никогда бы этого и не сделали, - заявил президент.

Глава страны напомнил, как в 2014-м мы точно так же наращивали производство еды после запрета на импорт сельхозпродукции. Власти создали нужные условия, а бизнес занялся импортозамещением. Агросектор за девять лет вырос на 27%. Экспорт в долларах удвоился.

- Сегодня в промышленности, как тогда в сельском хозяйстве, тоже есть все условия для активного развития, - резюмировал президент.

«Санкции надолго» - отметил Владимир Владимирович, объяснив, почему без импортозамещения нам сейчас никуда.

Потом на заседании обсуждали, а кто непосредственно займется подъемом промышленности. Ведь нужны технари, а многие люди идут в гуманитарии. Глава страны вспомнил, что знает девушку, которая тоже сначала отучилась на гуманитария.

- Потом увлеклась другими дисциплинами и защитила кандидатскую диссертацию по высшей математике. Это зависит от того, как человека мотивировать, - заметил российский лидер.

- Это звездочка, - ответил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Эти звездочки создаются преподавателями, - парировал Владимир Владимирович.

- Те задачи, которые вы поставили, требуют не звездочек, а звездопад, - пошутил глава региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в его регионе продолжают работать 200 иностранных компаний. Ушедших мало.

- Пара-тройка ушли, но отряд не заметил потери бойца, - заявил Воробьев.

- Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя, - пошутил президент.