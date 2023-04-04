Российские миллиардеры богатеют даже под санкциями: за год их доходы выросли на 43%

Сильнее всего, если брать «наших», за год выросло богатство Андрея Мельниченко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«В Италии арестовали яхту российского миллиардера!» «В Лондоне опечатан особняк русского олигарха!» «В Швейцарии заморожены счета богатых клиентов из РФ!» Вот читаешь такие новости месяц за месяцем, а потом выходит новый список Forbes - и глаза на лоб лезут: ну как, как за целый год «адских санкций» наши толстосумы умудрились стать еще богаче?..

Это мы объясним, но сначала подробности. Свой ежегодный список журнал Forbes опубликовал 4 апреля. В нем перечислены 2640 жителей планеты, которые могут похвастать состоянием в $1 млрд и выше. Первое место занял француз Бернар Арно (владелец брендов Louis Vuitton, Christian Dior и т. д.) с состоянием в $211,8 млрд.

В рейтинг попали 110 россиян - это на 22 человека больше, чем год назад. За год совокупное состояние наших толстосумов заметно выросло - с $353 млрд до $505 млрд. Но этот результат только кажется хорошим. Ведь как составляется рейтинг Forbes? Эксперты считают не сумму денег, которая лежит в карманах богачей, а общую стоимость принадлежащих им акций. А прошлогодний рейтинг составлялся в марте-2022, вскоре после начала спецоперации, когда из-за паники на рынках акции российских компаний резко подешевели. Потому и рухнуло общее состояние наших олигархов. Теперь ситуация несколько устаканилась и акции снова выросли, как и богатство их владельцев. Хотя и не до прежних высот: в 2021 году совокупное богатство российских миллиардеров составляло $606 млрд.

Сильнее всего, если брать «наших», за год выросло богатство Андрея Мельниченко. Он и возглавил нынешний список Forbes - причем первый раз в жизни. Секрет взлета прост - Мельниченко принадлежит крупная доля в производителе удобрений «Еврохим». После начала СВО акции «Еврохима» с перепугу рухнули, но сейчас они снова стоят дорого, ведь удобрения под санкции не попали. В отличие от самого Мельниченко и десятков других российских «форбсов»...

ТОП-10 российского списка Forbes-2023

Место Имя Состояние Изменение за год Источник богатства (данные Forbes)

1 Андрей Мельниченко и семья $25,2 млрд + $14,1 млрд Крупные пакеты акций производителя удобрений «Еврохим» и угольной компании СУЭК

2 Владимир Потанин $23,7 млрд + $6,4 млрд Норильский никель (37% акций), Росбанк (45%), финансовый холдинг TCS Group, куда входит банк «Тинькофф» (35%)

3 Владимир Лисин $22,1 млрд + $3,7 млрд Пакеты акций Новолипецкого металлургического комбината#, «Первой грузовой компании», «Первой портовой компании»

4 Леонид Михельсон $21,6 млрд +$7,6 млрд Нефтегазовые компании «Новатэк» (24,6% акций) и «Сибур» (30,6%)

5 Алексей Мордашов и семья $20,9 млрд +$7,7 млрд Пакеты акций «Северстали», золотодобывающей компании Nordgold, туроператора TUI, сети магазинов «Лента», машиностроительной компании «Силовые Машины»

6 Вагит Алекперов $20,5 млрд + $10 млрд Основной акционер нефтяной компании «Лукойл»

7 Геннадий Тимченко $18,5 млрд +$7,2 млрд Нефтегазовые компании «Новатэк» (23,5% акций), «Сибур» (17%), «Трансойл» (80%), строительной компании «Стройтрансгаз» (53%)

8 Алишер Усманов Состояние: $14,4 млрд + $2,9 млрд Основной акционер инвесткомпании USM (владеет долями в Байкальской горной компании, «Металлоинвесте», «Мегафоне»)

9 Михаил Фридман $12,6 млрд + $0,8 млрд Бывший основной владелец группы LetterOne Holdings (владеет долями в нефтегазовой Wintershall DEA, телекоммуникационных VEON и Turkcell) и «Альфа-Групп» (Альфа-банк, «АльфаСтрахование», X5 Retail Group) (по состоянию на 24 февраля 2022 года).

10. Павел Дуров $11,5 млрд - $3,6 млрд Основатель и владелец Telegram