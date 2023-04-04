Российских врачей проверят на разборчивость почерка

И медики способны писать красиво, и что еще более важно — грамотно Фото: Shutterstock

Про почерк врачей ходят легенды и анекдоты. Например: «Михаил Булгаков по образованию был врачом, но стал писателем. Вот что значит разборчивый почерк».

Организаторы Тотального диктанта и фармкомпания Renewal решили доказать, что это — чистой воды стереотипы. И медики способны писать красиво, и что еще более важно — грамотно. 8 апреля, когда в стране пройдет акция по самопроверке грамотности Тотальный диктант, врачи, медсестры и студенты медицинских учебных заведений сядут писать ФАРМАльный диктант. Писать будут тот же самый текст, что и остальные граждане - эссе писателя Василия Авченко, посвященный путешественнику и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву. В двух городах — в Сеченовском Университете в Москве и в Областной клинической больнице Новосибирска. Диктовать коллегам станет профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой патофизиологии Института биодизайна и моделирования сложных систем Петр Литвицкий.

Организаторы надеются, что диктант пройдет весело, с присущим медикам чувствам юмора. Доктора придут в белых халатах, примут участие в фотосессии. Ну а мы надеемся, что если кто из проверяющих сломает глаза, пытаясь расшифровать записи, квалифицированная помощь не заставит себя ждать.