Ссорилась с Бондарчуком-старшим и отчитывала Шолохова за пьянство: какой была самая красивая актриса СССР Элина Быстрицкая

Про Элину Быстрицкую еще при жизни ходили легенды. Сама актриса крайне редко рассказывала о себе, поэтому было сложно понять, что быль, а что небыль. Фото: Михаил Гутерман/ТАСС

Про Элину Быстрицкую еще при жизни ходили легенды. Сама актриса крайне редко рассказывала о себе, поэтому было сложно понять, что быль, а что небыль.

В Малом театре, в котором Элина Авраамовна служила более 60 лет, ее побаивались. Работать с ней было непросто. Для Быстрицкой не было авторитетов. Она могла резко ответить даже своему худруку.

Любимой её героиней в кино была Аксинья, роль, о которой Быстрицкая мечтала с юности. Аксинью она репетировали в киевском театральном институте, хотя и педагоги, и режиссеры старались сориентировать её на лирических героинь.

Когда Сергей Герасимов искал актрису на роль Аксиньи для своего «Тихого Дона», Быстрицая сама позвонила ему и попросила сделать с ней кинопробу. А утвердил её на эту роль писатель Михаил Шолохов - он сразу увидел в Быстрицкой главную героиню своего романа. Кстати, ради казачки Аксиньи Быстрицкой пришлось поправиться на пятнадцать килограммов - она безмерно поглощать сметану, мед, орехи… Но игра стоила свеч. Кто бы что ни говорил сейчас, Быстрицкая – лучшая Аксинья среди всех исполнительниц многочисленных экранизаций.

Из-за своего резкого характера Элина Авраамовна умудрилась поссориться с Шолоховым. Со свойственной ей прямотой она стала высказывать ему «начистоту о вреде пьянства», в тот момент когда писатель был… не в лучшей форме. О своем порыве «дурной правды», конечно, пожалела потом.

У неё не сложились рабочие отношения и с Сергеем Бондарчуком (снимались вместе в фильме «Неоконченная повесть»). «Наша интуитивная неприязнь – так бывает – никак не сказалась на фильме, зрители ее не только не заметили – они восхищались чистотой взаимоотношений героя и героини», - рассказывала она потом в своей автобиографии.

Возможно, сложный характер актрисы объяснялся тяжелым военным детством. В 13 лет она вместе с отцом военным врачом спасала жизнь раненым в госпиталях.

Про свою личную жизнь актриса не рассказывала. Известно, что она была замужем за Николаем Кузьминским, который занимал высокий пост в Министерстве внешней торговли. Их брак просуществовал почти 30 лет, и, судя по всему, был не самым счастливым.

Из личных тайн она охотно говорила, как с 30 лет делала «бинтование» лица – надевала на ночь какую-то эффективную эластичную повязку - так боролась со старением.

У Элины Быстрицкой не было детей. Но в последние годы рядом с ней была её помощница Ксения Рубцова, к которой Быстрицкая, судя по всему, относилась как к дочери. Когда Быстрицкой было за 80 лет, неожиданно выяснилось, что с детства она мечтала петь. И Ксения помогла эту детскую мечту осуществить. Она стала концертным директором народной артистки, ездила с ней на гастроли, организовывала выступление Быстрицкой в Кремлёвском дворце. Пожилая актриса абсолютно доверяла Рубцовой, в том числе решение финансовых вопросов и свои банковские счета, что не нравилось родне.

В конце жизни народной артистки СССР разразился громкий скандал. История запутанная: кто на ком пытался нажиться, так и осталось неясно.

Родная сестра Быстрицкой – Софья Шегельман обвинила Рубцову в том, что та похитила со счетов актрисы 35 миллионов рублей. Происхождение этих денег туманно, как будто бы они связанны с «Женским Центром», который Быстрицкая собиралась открыть, но не открыла, хотя деньги с «инвесторов» взяла. Ксению Рубцову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия всплывали неожиданные подробности. Например, подпись Быстрицкой на заявлении в полицию (на Рубцову), вроде, была поддельная. Элина Авраамовна в полицию не обращалась. Тем не менее был суд. Рубцову приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Это было в июне 2020 года...

Несколько месяцев назад Ксения Рубцова вышла из тюрьмы по УДО (условно-досрочное освобождение).

- Ксюша молодец, очень мужественно держится, - рассказал нам её адвокат Мирон Дауди. – Около двух лет она провела в СИЗО № 5, это в Москве. Занималась там уборкой, была помощницей доктора. Организовывала концерты в следственном изоляторе, открыла кружок. И вышла по УДО за примерное поведение. Все, кто с ней раньше работал, к ней по-прежнему прекрасно относятся. Но все равно Ксению очень жаль – она пережила серьезное испытание для женщины.

Мирон Дауди рассказал «КП», что 4 апреля они с Ксенией встретились на Новодевичьем кладбище – на могиле Элины Быстрицкой. Рубцова часто туда приходит. И, похоже, приходит только она одна…