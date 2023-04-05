Анекдоты: Таня уже год не может записаться к парикмахеру, потому что девушка не должна звонить первой

- Сегодня кошка разбудила по старому времени, как ей в голове часы перевести?

- Тапкой.

* * *

Вот говорят: не занимайтесь самолечением по интернету.

Бред!

Например, вчера зашел на сайт кардиологического центра, узнал цены - сразу сердце отпустило. Кашпировский отдыхает.

* * *

Почему на уроках труда девочек учат шить юбочки? Учите сразу гвозди забивать, стулья чинить, лампочки вкручивать, санузел менять - это пригодится!

* * *

- Больной, на что жалуетесь?

- На утечку информации, доктор!

- А в чем дело?

- Агент похоронного бюро пришел раньше вас!

* * *

Интересно, Жванецкому кто-нибудь говорил в Одессе: «Шути на мове!»?

* * *

Бабушка, которая научилась пользоваться интернетом, устроила скандал в электронной очереди к терапевту.

* * *

Ходят легенды, что если 5 - 6 водителей «Жигулей» соберутся вместе и опустошат свои багажники, то запросто соберут еще одну машину.

* * *

Вовочка спрашивает мать:

- Это правда, что нас кормит Бог? А детей приносит аист?

- Конечно.

- А подарки раздает Дед Мороз?

- Да.

- Тогда скажи мне, пожалуйста, зачем мы отца держим?

* * *

- Сколько весит медь в обмотках трансформаторной подстанции?

- Два года колонии общего режима.

* * *

- Пап, помоги найти общий знаменатель.

- Это бесполезно, сынок, они там ищут его с тех пор, когда я еще ходил в школу.