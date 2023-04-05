Анекдоты: Таня уже год не может записаться к парикмахеру, потому что девушка не должна звонить первой

- Сегодня кошка разбудила по старому времени, как ей в голове часы перевести?
- Тапкой.
* * *
Вот говорят: не занимайтесь самолечением по интернету.
Бред!
Например, вчера зашел на сайт кардиологического центра, узнал цены - сразу сердце отпустило. Кашпировский отдыхает.
* * *
Почему на уроках труда девочек учат шить юбочки? Учите сразу гвозди забивать, стулья чинить, лампочки вкручивать, санузел менять - это пригодится!
* * *
- Больной, на что жалуетесь?
- На утечку информации, доктор!
- А в чем дело?
- Агент похоронного бюро пришел раньше вас!
* * *
Интересно, Жванецкому кто-нибудь говорил в Одессе: «Шути на мове!»?
* * *
Бабушка, которая научилась пользоваться интернетом, устроила скандал в электронной очереди к терапевту.
* * *
Ходят легенды, что если 5 - 6 водителей «Жигулей» соберутся вместе и опустошат свои багажники, то запросто соберут еще одну машину.
* * *
Вовочка спрашивает мать:
- Это правда, что нас кормит Бог? А детей приносит аист?
- Конечно.
- А подарки раздает Дед Мороз?
- Да.
- Тогда скажи мне, пожалуйста, зачем мы отца держим?
* * *
- Сколько весит медь в обмотках трансформаторной подстанции?
- Два года колонии общего режима.
* * *
- Пап, помоги найти общий знаменатель.
- Это бесполезно, сынок, они там ищут его с тех пор, когда я еще ходил в школу.