Сбиты очередные снаряды «HIMARS» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хаймарсы никто не любит

Бои идут как надо. На краснолиманском направлении российские войска отправили к праотцам до 225 представителей ВСУ. Хорошо поработали бойцы группировки войск «Центр». Кроме трех рот оглашенных еще добрали три боевые бронемашины, самоходку «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Не отставали и на Донецком направлении. «Южная» группировки войск за сутки вывела из строя до двух взводов украинских защитников, четыре бронемашины, два автомобиля и гаубицу Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла такие потери противнику: более двух взводов украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено до десяти воинов света, два автомобиля и две гаубицы Д-30. Сбиты очередные снаряды «HIMARS», и три украинских беспилотника. Надоел уже ваш летающий металлолом.

В Хмельницком депутаты совсем осатанели

Народные избранники в Хмельницком горсовете лишили Украинскую православную церковь права пользования земельным участком на территории собора. Его захватила раскольническая Православная церковь Украины. Речь о Свято-Покровском кафедральном соборе. За то, чтобы УПЦ не смогла пользоваться участком собора, подняли руки все 38 присутствующих депутатов. То есть они молодцы. И утром во время литургии в храме в Хмельницком мужчина в военной форме прервал богослужение. Похоже, они не в курсе, кто попадет в ад, а кто в рай. А так-то всему миру уже вполне доступно объяснили. Немного стоит подождать.

Помощь Вашингтона Киеву иссякнет к осени

Издание The New York Times сообщает, что США к сентябрю 2023-го года исчерпают средства на оказание военной помощи Киеву. Источник в Пентагоне полагает, что ранее поддержка Запада была твердой, но ее нельзя гарантировать бесконечно. Последний транш снарядов и ракет, полученный Киевом, стал финальной «отчаянной попыткой» помочь нежизнеспособному режиму Зеленского. Накануне постпред США при альянсе Джулиан Смит заявила, что Вашингтон ожидает начала контрнаступления Киева в апреле. Но там то снег, то дождь то понос на передовой…

Националисты и СБУшники в Сумах гоняли дурь

Сергей Супрун, глава ячейки «Правого сектора»* (запрещенного в России) в Сумах и его кум, полковник СБУ Евгений Бубенщиков, организовали сеть по сбыту наркотиков. Также два этих достойных украинских офицера бойко торговали медикаментами, предназначенными для участников боевых действий. Организаторы преступной схемы списывали наркотики из больничного фонда по месту своей основной деятельности. Доктор едет-едет сквозь снежную равнину, порошок лечебный людям он везет. Но не довез. От Сумы и от Тюрьмы не зарекайся.

Украинцы идут в бой с оружием вековой давности

Бойцов ВСУ сняли на видео с пулеметами «Максим», стрелявшим по врагам больше ста лет назад. Такую видеозапись опубликовало издание «Страна.ua». Ранее сообщалось, что украинцы вынуждены использовать оружие, которому уже 50, 70 и даже 100 лет. Но никакое старое железо Киев не спасет, как и новое. Всех в переплавку!

НАТО не хочет видеть Киев в альянсе

Financial Times сообщает, что северо-атлантический альянс вряд ли сможет предложить Киеву членство в НАТО в ближайшее время. Неназванный дипломат одной из стран альянса сообщил изданию: «На столе лежит это письмо-заявка. А мы его просто игнорируем. Хорошо, вступление может быть не вариантом прямо сейчас. Но мы можем предпринять конкретные действия, не дожидаясь этого или в поддержку такого шага, чтобы показать, что мы верим в такой сценарий в долгосрочной перспективе». Еще было сказано про недостаток финансирования для сближения Киева и Брюсселя. Но так денег ведь больше и не станет. Если не допечатают.

Украинки проигрывают и не жмут руки

После того, как российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой в матче первого круга турнира в американском Чарльстоне, спортсменка из незалежной не пожала руку россиянке, потерпев поражение. Калинская выиграла со счетом 7:6 (8:6), 6:4. После завершения матча она подошла к сетке для рукопожатия. Но Калинина демонстративно убежала собирать свое барахло. Россиянка пожала руку судье. Ранее украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от рукопожатий с россиянками Варварой Грачевой и Анастасией Потаповой. То есть играть с русскими и зарабатывать доллары, даже проигрывая, они готовы, а руку жать – ну ни в какую. Это их прекрасно характеризует.

В Днепропетровской области воровали как не в себя

Сотрудники Госбюро расследований Украины обнаружили в Днепропетровской области склад с ворованными продуктами весом в три тонны. Продукты предназначались для «воинов света», но засветились иначе. Там были сгущенка, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушенка и другие харчи. Продать налево уже не получится, да и на фронт тоже посылать бессмысленно – он ведь сыпется на глазах. По старой украинской традиции – не съем, так понадкусаю. Не подавитесь, болезные.

Пекин смотри на Европу с прищуром в связи с украинским кризисом

В Пекине заявили, что «мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта» Так в Китае прокомментировали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости того, чтобы Китай сыграл конструктивную роль в решении украинской проблемы. Представитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что КНР – не участник украинского конфликта: «Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость». Первое, второе и компот – не для Европы. Посидят на сухпайке.

*организация, запрещенная в РФ