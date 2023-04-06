Трое детей, девять внуков и однушка: Тайны наследства Владимира Жириновского

В 1993-м Жириновский мог приватизировать даже Госдуму, победив на выборах и коммунистов Зюганова, и реформаторов Гайдара. Фото: Сергей МАМОНТОВ/ТАСС

Год, как не стало одного из самых ярких политиков России, любимого народом за острый язык Владимира Жириновского. Он ушел из жизни 6 апреля, после тяжелой болезни и пребывания в коме. Многие гадают, что бы говорил он и какие прогнозы давал сейчас. А еще - какое наследство оставил своим детям и жене.

ЧТО ОСТАВИЛ ВОЛЬФОВИЧ?

В лихие 90-е Жириновский смело декларировал зараз по 127 квартир и 230 машин. И слухов о несметных богатствах лидера ЛДПР ходило много.

Однако поздние документы говорят совершенно об обратном.

Последняя декларация о доходах, опубликованная Владимиром Вольфовичем, датирована 2020 годом. И в ней имущества значится буквально одна скромная квартирка площадью 38 метров квадратных. Всё!

Жириновского всегда тянуло к вождям. Он ездил то к Саддаму в Ирак, то к Каддафи в Ливию (на фото). Несомненно, им было о чем поговорить. Фото: Владимир ФЕДОРЕНКО/РИА Новости

Служебная жилплощадь внушительных размеров - 436 метров, которая тоже есть в отчете, естественно, никаким наследством не является.

Примерно та же картина была и в 2019-м. Только еще машина имелась в наличии. Нет, не розовый «Майбах», а скромная трехдверная «Нива».

А вот в 2018-м и ранее лидер ЛДПР был почти латифундистом.

Два крупных земельных участка в 2,5 гектара, 8 домов общей площадью больше 2200 кв. метров, два гаража (по 600 метров каждый), хозблок - аж 297 метров. Это все, как уверял он сам, было для нужд партии. «Здесь мы проводим день физкультурника», - объяснял политик. Эти богатства располагались на престижной Рублевке, в деревне Дарьино. Избавился от поместья Жириновский лишь в 2018-м. Продал. И не кому-нибудь, а собственному внебрачному сыну Олегу Эйдельштейну.

ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН ОЛЕГ

Олег Эйдельштейн стал известен как сын Жириновского совсем недавно.

О том, что у Жириновского есть внебрачный сын, страна узнала в 2017 году - в то время в Северной Осетии были выборы, и Олег Эйдельштейн баллотировался в местный парламент. Отец приехал в республику с визитом и огорошил: «Надо поддержать список ЛДПР, во главе которого Олег Владимирович Эйдельштейн. Вы, наверное, знаете, это мой сын».

Позже ему пришлось раскрыть тайну появления Олега. Оказывается, с его матерью, прекрасной осетинкой Жанной Газдаровой, Жириновский познакомился на Кубе в 1985-м, где они вместе работали. Там же закрутился роман. И хотя рождение сына Владимир Вольфович многие годы не афишировал, в его жизни всегда участвовал. Поддерживал, содержал. И вообще был близок с Олегом.

Уже после смерти Жириновского Эйдельштейн рассказал, что до последнего вздоха был в ЦКБ рядом с отцом. Что уехал из Осетии, где жил у бабушки все детство, в 14 лет, окончив школу экстерном по указанию папы. И также стал самым молодым слушателем дипакадемии по его воле. Но ушел в бизнес. В отцовский - был директором фирмы, владеющей правами на торговые знаки Жириновского.

БЫЛ ИГОРЬ, СТАЛ ДИЕГО

Игорь Лебедев должен был унаследовать политический капитал отца, но подал в отставку и исчез.

Старший же и всем известный сын Жириновского Игорь Лебедев был в политике с младых ногтей. В 20 лет уже депутат Госдумы, конечно же, от ЛДПР. И даже возглавлял фракцию. Его уход в 2021 году из парламента стал шоком для партии. И теперь уже не секрет, что причиной стал конфликт с отцом.

Уже тогда ходили слухи, что Лебедев смотрит на Запад. Отдыхать любил в США. Ему приписывали владения в Испании, на знаменитой Ибице. Сам политик называл это клеветой.

Однако уже после смерти Жириновского в СМИ просочилась информация, что Лебедев сменил не только страну, уехав на ПМЖ в ту самую Испанию, но и имя. И теперь он Диего Гарсия. Правда это или нет, еще предстоит узнать. Сам Лебедев ушел со связи. Соцсети его молчат, телефоны не отвечают. На похоронах отца его тоже не было, хотя на могиле лежал венок с надписью «Давай помиримся». Все посчитали, что его прислал Игорь.

Что же с наследством? Ему оно, похоже, досталось тоже при жизни отца. Такой вывод можно сделать, изучив декларации экс-депутата: он владел 5 квартирами в Москве. Одна площадью 173 метра в центре, в Луковом переулке (на этой улице в 90-е располагалась штаб-квартира ЛДПР). А вот 4 другие - на Нежинской улице, что в Очаково-Матвеевском районе на западе Москвы.

Даже после развода неистовый Вольфович со своей супругой Галиной сохраняли высокие отношения. Фото: Юрий ЛИЗУНОВ/ТАСС

Еще 5 квартир по тому же адресу записаны на экс-супругу Жириновского Галину Александровну Лебедеву, мать Игоря. Мало того, вплоть до прошлого года она значилась управляющей ТСЖ этого поселка на Нежинской. С супругой Владимир Вольфович развелся в 1978-м. Но через 2 года они, как сами рассказывали, снова стали жить вместе, уже не оформляя отношений. При этом повенчались в 1996-м.

Что не помешало Жириновскому нажить еще двоих детей - того самого Олега в 1986-м и Настю 1983-м (о внебрачной дочери - чуть ниже).

- Что касается 9 квартир в Очаково-Матвеевском, то там и жил Жириновский, - говорил Олег Эйдельштейн. - Он рассказывал, что обитает на реке Сетунь в гигантской двухэтажной квартире. Здесь же, в соседней с домом школе, его видели в дни выборов.

ЕСТЬ ЕЩЕ И ДОЧЬ

Об Анастасии Боцан-Харченко как о дочери лидера ЛДПР пресса узнала лишь после его смерти.

О том, что у Жириновского есть и дочь Анастасия, он стал говорить лишь в последние годы. Правда, ее не показывал. 39-летняя Анастасия Боцан-Харченко (в девичестве Петрова) впервые появилась на публике на похоронах отца. Все гадали, что это за грустная молодая женщина в черном платке сидит рядом с Олегом. Оказалось, Анастасия. Тогда же и всплыли подробности. Чтобы оправдать надежды отца, Настя пошла работать в МИД, там же встретила будущего мужа. Жириновский брал дочь в загранпоездки, например в Ирак. А весь ковидный карантин они провели вместе на даче.

Чем владеет дочь Жириновского, неизвестно. Так же как доподлинно неясно, есть ли еще дети у либерал-демократа. Ведь в Думе он проболтался, что у него 9 внуков. Все стали спрашивать.

- Вот, опять лезут в чужую кровать, - отбрил Жириновский.

Сейчас известно, что у Лебедева - Гарсия детей трое. У Анастасии - двое, у Олега тоже двое. Итого 7. Чьи еще 2?

На корабле ЛДПР Жириновский был непререкаемым адмиралом. Но позади всегда маячила фигура его сына Игоря Лебедева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОХОД - 39 МИЛЛИОНОВ

Получается, та самая однушка - и есть все нераспределенное при жизни наследство Жириновского? Ну еще, наверное, деньги на счетах. А в 2020-м, если верить декларации, доход вождя ЛДПР составлял 39 миллионов и 39 тысяч рублей. Кстати, самая большая цифра среди всех лидеров фракций в Думе. У коммуниста Зюганова, например, доход был впятеро ниже.

- По Гражданскому кодексу прямые наследники - это дети, супруги и родители, - сказал нам юрист Иван Скрипалев. - С супругой Жириновский разведен. Дети, кроме Игоря, тоже неофициальные. Получается, единственный наследник - Игорь Лебедев. Он же Гарсия.

Вступал ли он в свои права на однушку, неизвестно.