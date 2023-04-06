"Он ярко жил и был ни на кого не похожим": Кто мог бы сыграть Владимира Жириновского в кино

В сентябре 2016-го Владимира Жириновского наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Год назад не стало Владимира Жириновского. О таких героях нашего времени сейчас снимают фильмы и сериалы. Дойдет очередь и до политика... А пока что мы спросили известных россиян: Кто бы мог сыграть в кино лидера ЛДПР?

Михаил Грушевский, пародист, шоумен:

- Мы с ним общались не раз, он был поклонником творчества Шуфутинского, приезжал на дни рождения. И сам пел, не попадая в ноты, но проникновенно. И ему было глубоко плевать, как его воспринимает остальное человечество. Я его начал пародировать в 1991-м. В программе «Куклы» придумали для каждого героя маркеры-маяки, и Жириновскому присвоили «однозначно!» и «я сказал!», но сам он считал, что это дебильные словечки. Мы с ним были на одной сцене не раз, и для него не было проблемой, когда его передразнивали. Он идеальный объект пародии. Чтобы сегодня его воплотить на сцене, нужен большой актер вроде Машкова или Хабенского. Я был в 2013 году Жириновским на сцене, но это робкая попытка .

Василий Мельниченко, глава движения «Федеральный сельсовет»:

- Мы участвовали в общих программах на телевидении. Думаю, в кино найдутся большие артисты, которые смогут попытаться его сыграть. Но повторить в политической жизни - нет, он был уникальным. Он был человеком достаточно искренним в личном общении, а когда входил в образ - совсем другим.

Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Таких искрометных людей, как Жириновский, в большой политике сейчас не вижу. А кто мог бы его сейчас сыграть? Это вряд ли Сергей Безруков (который его тоже пародировал) - там же энергетика должна быть мощнейшая и не только со знаком плюс.

Владимир Березин, народный артист России:

- У нас были теплые отношения. Его представляют эксцентричным человеком, а мне он показался совершенно другим. В его характере столько пластов... Это могли бы сыграть Женя Миронов, Владимир Ильин - у него в характере есть нота, которая весьма созвучна.

Леонид Попович, экс-президент Союза виноградарей и виноделов России:

- В роли Жириновского сложно кого-то представить. Он ярко жил и был ни на кого не похожим. И вряд ли кто сможет исполнить «близко к оригиналу».

Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Я бывал у него в кабинете в Госдуме, Жириновский просил обеспечить ему охрану. Владимир Вольфович был умнейшим человеком. Когда ты с ним один на один, это одна личность, когда он перед телекамерами - совсем другая. И я не вижу среди наших артистов способных передать его образ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое детей, девять внуков и однушка - все наследство Жириновского

Кому досталось наследство политика. «КП» попробовала разобраться, хотя это оказалось непросто (подробности)