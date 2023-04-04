Юлия Барановская воссоединилась с Андреем Аршавиным после громких скандалов

Юлия Барановская Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Барановская и Андрей Аршавин неимоверно порадовали поклонников. Они отметили день рождения дочери Яны вместе. Теледива и футболист сидели за одним столом, общались и поздравляли друг друга. Наследнице исполнилось 15 лет.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская, расставшись со скандалами, сумели найти общий язык ради троих детей. На днях Андрей и Юлия встретились за одним столом, чтобы отметить день рождения дочери Яны. Они вели себя непринужденно и мило общались друг с другом.

Праздник отметили в одном из столичных ресторанов. Среди присутствующих можно было увидеть младшего брата именинницы Арсения. Он постоянно находился рядом с папой и с восторгом с ним общался. Младший сын Аршавина пытается пойти по его стопам и профессионально занимается футболом.

Праздник отметили в одном из столичных ресторанов Фото: Соцсети

"С днем рождения, моя маленькая королева, мой самый главный учитель в жизни - это ты. Люблю тебя бесконечно! У тебя все получится, я уверена. Просто знай, что я рядом", - расчувствовалась Юлия, обращаясь к дочке.

Телеведущая отмечала, что дочь - самая пробивная из всех ее детей. Она делает успехи во многих дисциплинах и четко знает, чего хочет. И это очень радует Юлю. "У дочери непростой характер, и это никак не связано с подростковым возрастом. Она всегда отстаивает свою точку зрения, высказывает мнение по любому вопросу. Меня эти качества искренне восхищают. Они помогут ей в жизни", - уверена знаменитость.

Напомним, Андрей Аршавин ушел от Юлии Барановской, когда она была беременна их третьим ребенком - сыном Арсением. Долгое время футболист не общался с детьми от Барановской. По словам спортсмена, он не бросал сыновей и дочь - так сложились обстоятельства. Лишь после скандального развода с Алисой Казьминой он сблизился с ними.

Стоит отметить, что сыновья и дочь сами связываются с Аршавиным, когда хотят пообщаться. После разрыва с Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»".