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20 декабря 2022 19:14

В Кремле опровергли слухи о поездке Путина в зону спецоперации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства посетил штаб СВО, местоположение которого не раскрывается
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Дмитрий Песков сообщил, что глава государства посетил штаб СВО.

Дмитрий Песков сообщил, что глава государства посетил штаб СВО.

Фото: REUTERS

Во вторник, 20 декабря, вечером в соцсетях - со ссылкой на одну из газет, появилось «сенсационное» сообщение о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков якобы «подтвердил»: «Владимир Путин был в зоне СВО и общался там с командующими войск».

Я тут же связался с официальным представителем Кремля.

«Это неверная трактовка, - заявил Песков «Комсомольской Правде». - Президент был в штабе. Как мы и сообщали. Место штаба мы не называли».

Напомним: ещё 17 декабря пресс-секретарь президента рассказал, что Владимир Путин побывал в Объединенном штабе войск, которые задействованы в специальной военной операции. Там глава государства ознакомился с работой штаба, провел отдельные встречи с командующими и выслушал их доклады.

Место нахождения штаба, куда ездил президент, действительно, не называлось.

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