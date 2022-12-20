В Кремле опровергли слухи о поездке Путина в зону спецоперации

Дмитрий Песков сообщил, что глава государства посетил штаб СВО. Фото: REUTERS

Во вторник, 20 декабря, вечером в соцсетях - со ссылкой на одну из газет, появилось «сенсационное» сообщение о том, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков якобы «подтвердил»: «Владимир Путин был в зоне СВО и общался там с командующими войск».

Я тут же связался с официальным представителем Кремля.

«Это неверная трактовка, - заявил Песков «Комсомольской Правде». - Президент был в штабе. Как мы и сообщали. Место штаба мы не называли».

Напомним: ещё 17 декабря пресс-секретарь президента рассказал, что Владимир Путин побывал в Объединенном штабе войск, которые задействованы в специальной военной операции. Там глава государства ознакомился с работой штаба, провел отдельные встречи с командующими и выслушал их доклады.

Место нахождения штаба, куда ездил президент, действительно, не называлось.