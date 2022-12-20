Герой спецоперации «Z» сержант Хабиев эвакуировал раненых из-под огня

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил предугадывать события: «Великие приключения начинаются, от малых причин».

ЗАНОВО РАЗВЕРНУЛ АНТЕНУ В БОЮ

Гвардии старший лейтенант Ангариков НАРАН

«Гвардии старший лейтенант Ангариков Наран в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. В бою с вооруженными формированиями украинских националистов в результате вражеского артиллерийского залпа были выведены из строя ретрансляционные пункты радиостанций и повреждены крепления антенны, что привело к ее опрокидыванию. Своевременно оценив обстановку, понимая, что потеря связи лишит командования управления подчиненными подразделениями Наран в составе группы под непрекращающимся артиллерийским и минометным огнем противника, выдвинулся для устранения повреждений.

Восстановив работоспособность опрокинутой антенны, заново развернул ее, после чего осуществил настройку станции, чем обеспечил управление подчиненными подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом. Благодаря отважным и решительным действиям старшего лейтенанта Ангарикова Нарана удалось оперативно передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы».

ВОССТАНОВИЛ МОСТ И РАЗМИНИРОВАЛ ПЕРЕПРАВУ

Старший сержант Владимир КОСТИН

«Старший сержант Костин во время проведения специальной военной операции выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту инженерной техники инженерно-саперного полка. Украинские националисты, стремясь сорвать форсирование российскими подразделениями водоема, открыли артиллерийский огонь по тяжелому механизированному мосту, наведенному военными инженерами. В ходе артиллерийского обстрела со стороны боевиков был поврежден один из узлов моста. Под непрекращающимся артиллерийским обстрелом старший сержант Владимир Костин произвел демонтаж и замену поврежденного узла, что позволило сохранить функционирование моста и преодоление водной преграды. Также старший сержант Костин в составе подразделения выполнял задачи по обезвреживанию минно-взрывных устройств, установленных противником на местности, умело управлял боевой машиной при проделывании проходов в противопехотных минных полях. Мужество, отвага и профессиональные навыки старшего сержанта Владимира Костина обеспечили безопасное продвижение наших войск».

ЭВАКУИРОВАЛ РАНЕНЫХ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Сержант Хабиб ХАБИЕВ

«Сержант Хабиб Хабиев, действуя в составе артиллерийского взвода, выполнял задачи огневого поражения объектов противника в ходе продвижения наших войск вглубь обороны украинских националистов. Противник оказывал ожесточенное сопротивление, применяя ствольную и реактивную артиллерию. Хабиев, находясь в зоне поражения вражеской артиллерии, рискуя жизнью, вынес из-под обстрела раненых товарищей и организовал их эвакуацию. Отправив раненых в безопасное место, Хабиев продолжил выполнять задаче по корректировке огня по объектам противника. В результате точных и своевременно переданных сержантом Хабибом Хабиевым данных противник, понеся существенные потери в вооружении не смог сдержать наступление российских войск и отступил».