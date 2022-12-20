Путин создал рабочую группу по мобилизации: вот как она поможет защитникам Родины

Президент России Владимир Путин.
Фото: REUTERS
7-страничное распоряжение президента опубликовали вечером во вторник, 20 декабря. Вот, что известно о новой рабочей группе по мобилизации:
КАКИЕ ЗАДАЧИ?
1. «Обеспечить взаимодействие» федеральный органов власти, муниципалов, общественников «по вопросам мобилизации, воинского учета и правовой защиты граждан».
2. Общаться с членами семей мобилизованных и контролировать, что они получили все меры соцзащиты.
3. «Рассмотрение вопросов» быта мобилизованных, их материального обеспечения.
4. «Подготовка предложений» по улучшению мобилизации и подготовки новобранцев.
5. «Участие в разъяснительной работе» и патриотическом воспитании.
ПОЛНОМОЧИЯ
1. Запрашивать у властей и получать информацию, «относящуюся к компетенции рабочей группы».
2. Приглашать на заседания федеральных должностных лиц.
ОБЯЗАННОСТИ
1. Ежемесячно докладывать президенту о своей работе.
Организационно и технически помогать группе будет Минобороны.
КТО ВОШЕЛ В СОСТАВ?
Руководителем назначен секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совфеда Андрей Турчак.
Его заместители: зампред Совфеда Николай Журавлев, вице-спикеры Госдумы Кара-оол и Кузнецова.
Среди членов группы много депутатов Думы. Из общественников в нее попали: лидер Союза десантников России Востротин, создатель телеграм-канала «Рыбарь» Звинчук, председатель ДОСААФ Колмаков, замгендиректора ВГТРК Медведев, военкор Пегов, журналист «России-24» Поддубный, спецкор ВГТРК Сладков.