Минобороны записало новогоднюю «видео-открытку» для бойцов СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Новогодний патриотический концерт «Скажи героям спасибо» в поддержку военнослужащих-участников специальной военной операции (СВО) на Украине состоялся в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве.

«Мероприятие организовано Минобороны РФ и всероссийским детско-юношеским движением «Юнармия». А сам концерт стал поздравительной «видео-открыткой», доступной к просмотру в записи военнослужащим специальной военной операции и солдатам из госпиталей», - подчеркнули в военном ведомстве.

Трансляция концерта велась в 47 медицинских учреждениях Минобороны России. Зрителями концерта стали военнослужащие, члены их семей, ветераны, представители Министерства обороны РФ, руководители и представители военно-патриотических объединений и движения «Юнармия».

Фото: Министерство обороны РФ

В концерте приняли участие юнармейские творческие коллективы совместно с известными артистами. В число участников вошли группа «Любэ», Олег Газманов, Денис Майданов, Сергей Войтенко, Ансамбль имени А.В. Александрова, ансамбли «Домисолька» и «Юные патриоты», коллектив «Тодес», воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, воспитанницы пансиона Минобороны РФ и другие.

Фото: Министерство обороны РФ

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На концерте многие жители России получили возможность написать слова благодарности воинам у стойки акции «Письмо солдату». Письма и новогодние посылки для участников СВО комплектовались в разных регионах России на протяжении нескольких недель, а затем направлялись в главный штаб «Юнармии» в Москве.

Сегодня от театра Российской Армии отправился юнармейский грузовик, с посылками и письмами для военнослужащих-участников специальной военной операции.