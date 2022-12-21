Борис Корчевников о сыне Яны Поплавской, ушедшем на СВО: "Клим помогает военным священникам"

Борис Корчевников Фото: СОЦСЕТИ

Сын Яны Поплавской месяц назад отправился в зону специальной военной операции. Клим Поплавский проходил боевую подготовку в Чечне. Своей знаменитой маме он ничего не говорил. О том, что наследник поставил родительницу перед фактом, рассказал Борис Корчевников.

Борис Корчевников высказался о сыне Яны Поплавской, ушедшем на зону СВО. Телеведущий с уважением относится к решению Клима Поплавского.

"Так вышло, что сын Яны Поплавской написал мне о том, что хочет пойти добровольцем, помогать военным священникам. А маму поберег, не сказал ей", - сообщил артист.

Он очень сопереживает Поплавской как матери и благодарит артистку и ее сына: "Сегодня Яна и Клим делают невероятно много для бойцов и людей Донбасса".

Напомним, в обычной жизни Клим Поплавский занимается режиссурой, он женат, воспитывает сына. В тяжелые времена решил встать на защиту Родины. "Мамуль... Я тебя люблю, мамуль! С Богом!" - писал он родительнице из Донбасса.

Поплавская хоть и переживает за сына, но все же очень горда за него. Каждый день Яна Евгеньевна ждет от него хороших новостей и активно помогает российским бойцам в материальном плане и лично встречается с ними.