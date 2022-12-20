Путину доложили о реальной ситуации в Донецке

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

После вечерней встречи с врио главы ЛНР Пасечником Владимир Путин принял в Кремле лидера ДНР Дениса Пушилина. Оба чиновника из Новороссии во вторник получили от президента ордена «За заслуги перед отечеством» 1 степени. Пушилин впервые пришел в кабинет главы страны на доклад, как обычный региональный руководитель.

- Понятно, что в Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее (чем в Луганске – Ред.) с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка, - в самом начале признал президент.

Путин попросил рассказать, как местные жители обеспечены жильем, теплом и отоплением. Ответный рассказ Пушилина получился невеселым.

В Донецке, Макеевке и Горловке воду дают раз в три дня на два часа. Коммуникации сильно разрушены, включать водопровод чаще не получается – все просто выливается на землю.

- Спасибо большое за решение о строительстве нового водовода из реки Дон, - поблагодарил врио главы ДНР.

Московские власти помогают Донецку с ремонтом коммунальной инфраструктуры. Но работы все равно очень много.

Про отопление в Донецке и Мариуполе Пушилин тактично сказал: «Ситуация сейчас максимально, насколько это возможно в нынешних условиях, закрыта». При этом, многие котельные не работают из-за отсутствия воды и электричества.

- Те оставшиеся коммунальщики, они у нас настоящие герои. Любой обстрел - они сразу выходят. У меня просьба будет, здесь элемент справедливости, в тех районах, которые сейчас находятся практически на передовой, в том числе Донецк, ввести коэффициенты оплаты труда для них непосредственно, - предложил чиновник.

- По поводу этих обстрелов: я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка, да? – уточнил Путин.

- Целенаправленная, веерная работа по площадям, - подтвердил Пушилин.

- Обращаю внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса по этому поводу не подают, - заключил президент.

Глава страны рассказал о возможности перевести самых тяжелых больных из Донецка в федеральные больницы. Минздрав при необходимости готов заняться транспортировкой.

Путин заявил, что врачей из Новороссии надо отправить на переподготовку. Ведь, как известно, врач, который перестает учиться, перестает быть и врачом.

- Нужно их обязательно вписывать в систему дополнительной подготовки российского Минздрава, - поручил российский лидер.