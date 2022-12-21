Дочь Киркорова – принцесса в короне, сын Жукова – копия папы: Звезды привели детей на премьеру фильма «Новая игрушка»

Сергей Жуков с семьей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма «Новая игрушка». Комедию с Пьером Ришаром, вышедшую на экраны в 1976 году, знают и любят зрители по всему миру. Неудивительно, что французы решили снять новую версию старой доброй истории. Правда, Пьера Ришара вы в ней не увидите. Место журналиста Франсуа занял охранник торгового центра Сами. В его роли снялся популярный французский комик марокканского происхождения Жамель Деббуз (зрители хорошо знают его по фильмам «Амели» и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»).

В остальном сюжет тот же: юный сын миллионера заявляется в магазин и требует предоставить ему в качестве живой игрушки задремавшего сторожа. У Сами нет выбора – иначе он потеряет работу. За солидное вознаграждение охранник соглашается развлекать 11-летнего лоботряса и в итоге понимает, что мальчик просто очень одинок и нуждается в близком человеке.

Михаил Галустян пришел на показ вместе с женой Викторией и дочками – 12-летней Эстеллой и 10-летней Элиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм выходит в прокат 22 декабря. Первыми его посмотрели российские звезды, многие из которых пришли в кинотеатр всей семьей, с детьми. Героя Жамеля Деббуза в русской версии озвучил Михаил Галустян. Артист пришел на показ вместе с женой Викторией и дочками – 12-летней Эстеллой и 10-летней Элиной.

Филипп Киркоров тоже пришел на премьеру с наследниками. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Филипп Киркоров тоже решил посмотреть ремейк знаменитой комедии вместе с детьми. 11-летняя Алла-Виктория по случаю премьеры выбрала образ юной принцессы. Наследница поп-короля пришла на показ в черном кружевном платье, серебристых туфельках и с диадемой в волосах. Ее брат, 10-летний Мартин, нарядился в свитшот и кепку Givenchy. Филипп не жалеет денег на гардероб своих наследников и всегда одевает детей по последнему слову моды.

Певец привел на показ дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков к моде равнодушен, хотя, как и Киркоров, может позволить себе самые дорогие вещи ведущих брендов. Звезда дискотек 90-х и сегодня собирает стадионы, а его песни по-прежнему крутят все радиостанции и телеканалы. Свои гонорары Сергей предпочитает вкладывать не в модные обновки, а в семейный бизнес. Вместе с женой, экс-солисткой группы "Сливки" Региной Бурд он открыл в Москве сеть кондитерских, в которых продает торты и пирожные.

Сергей Жуков и Регина Бурд пришли на премьеру вместе с наследниками – 14-летней Никой, 12-летним Энджелом и 8-летним Мироном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруги воспитывают троих детей, и в этот вечер они пришли на премьеру вместе с наследниками – 14-летней Никой, 12-летним Энджелом и 8-летним Мироном. Гости показа отметили, что старший сын артиста за последнее время очень вырос и стал точной копией отца. Дети Жукова уже сами зарабатывают себе на карманные расходы. Энджел, Мирон и Ника принимают участие в телепрограммах и помогают в семейной кондитерской. Кроме того, недавно они дебютировали в кино.